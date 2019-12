Kater "Bagira" geriet in Schlagfalle: Bein amputiert! .

Zittern, um das Leben ihres geliebten Katers "Bagira", heißt es für eine Tierbesitzerin aus Neumarkt. Ihr zwölf Jahre alter Kater ist bei seinem Freigang in eine Schlagfalle geraten. Via Social Media warnt sie andere vor der Gefahr in der Umgebung.