Kult-Lokal Roadhouse steht zum Verkauf

Rock-Musik dröhnt aus den Boxen, an der Bar gibt‘s einen teuflischen „Long Island Iced Tea“, im Keller wird gewuzzelt. Vor Corona war das für viele Partytiger das Standard-Wochenendprogramm im Outback Roadhouse – unter Kennern nur kurz Roadhouse oder, noch kürzer, Road genannt. Die Pandemie sorgte dafür, dass die Tür des Kult-Lokals in den vergangenen zwei Jahren oft geschlossen blieb. Die „Roadianer“, so nannte das Team des Betriebs die Besucher, mussten oft zuhause bleiben. Jetzt ist fraglich, wann – oder ob – die Lichter im Roadhouse wieder angehen. Und zwar nicht wegen der aktuellen Zwangsschließung der Nachtgastronomie (mit derzeitigem „Open End“), sondern weil das Lokal zum Verkauf steht.

Nachfolger-Suche ist gestartet

Ein Plakat prangt im Bereich des Roadhouse, auch auf der Homepage wird nach einem Nachfolger gesucht. Übrigens nicht nur fürs Road, sondern auch für die beiden Selbstbedienungsrestaurants B-25 in Ybbs-Kemmelbach und Purgstall. Mit Letzterem – es war damals der erste Würstelstand entlang der B 25 – starteten Helga und Josef Steiner 1982 in die Gastronomie. Zur Jahrtausendwende kam das Roadhouse hinzu – die NÖN schrieb damals in ihrer Ausgabe im August 2000 von „einem neuen Markenzeichen“. Wenig später eröffnete Steiner das Hotel Steiner samt Steakhouse in Purgstall. Wenngleich die H. und J. Steiner GmbH das große Geschäft weiterhin mit seinem Leitern-, Treppen- und Zäune-Imperium machte (rund 97 Prozent des Gesamtumsatzes), bewies Steiner auch ein Händchen in der Gastronomie. Daran änderte sich auch nichts, als er 2015 Hotel und Steakhouse für immer schloss.

Corona sei nicht der Grund des Verkaufs

Noch heute stehen laut Insidern die Selbstbedienungsrestaurants und das Roadhouse auf finanziell gesunden Beinen. Corona hätte daran nichts geändert. Dennoch entschloss sich Steiner jetzt zur sofortigen Schließung und zum Verkauf aller drei Lokale. Es fehlt ein Nachfolger, der den Gastro-Zweig übernimmt. Die näheren Details und Hintergründe zur Schließung will Steiner erst in den kommenden Tagen bekannt geben. Nur so viel: Alle rund 25 Mitarbeiter des Gastro-Zweiges können sofort in der Leitern-Firma anfangen. Steiner hofft, dass sich ein Käufer findet, der die Lokale weiterbetreibt.