Jetzt kocht Sulaiman Dahal im Neumarkter "Adler" auf

Nachdem es in der Vergangenheit zu Unstimmigkeiten zwischen dem jungen Betreiber Daniel Höfler und der Gemeinde Neumarkt als Besitzer des Gasthauses gekommen war, erklärte diese das bestehende Pachtverhältnis mit Jahresende 2021 für beendet.

Nun präsentieren Bürgermeister Otto Jäger und Vizebürgermeisterin Gerlinde Aigner (beide ÖVP) einen neuen Pächter für den Wirt am Marktplatz. Der geborene Syrer Sulaiman Dahal übernimmt den „Schwarzen Adler“ und sorgt so für neuen Schwung in Neumarkt. Geboten werden soll nach wie vor bodenständige österreichische Küche, aber auch die eine oder andere internationale Spezialität. „Wir bemühen uns, soweit es geht, regionale Produkte zu verwenden, teilweise auch direkt von den Landwirten“, betont Dahal. Er selbst wird in der Küche stehen, unterstützt von seiner Frau und zwei weiteren Mitarbeitern. Dabei kann der Syrer auf eine 17-jährige Erfahrung in der Gastronomie zurückgreifen. Eröffnet wird am Freitag, 8. April, ab 11 Uhr. Dabei können sich die Gäste auf ein besonderes Begrüßungsgeschenk – ein Freigetränk – freuen. Geöffnet hat „der Adler“ täglich, von Montag bis Freitag auch mit einem Mittagsmenü. Am Wochenende soll es dann spezielle Tagesempfehlungen geben. Für Feierlichkeiten jeglicher Art stehen insgesamt 180 Plätze zur Verfügung. Reservierungen werden unter 0676/3407717 bereits entgegengenommen.

