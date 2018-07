Das Neumarkter Freizeitzentrum wird um eine Attraktion reicher. Ab der kommenden Sommer- bzw. Badesaison werden diverse Veranstaltungen auf der neuen Seebühne durchgeführt.

„Im Frühjahr 2019 wird es eine große Eröffnungsveranstaltung mit prominenten Gästen geben. Schon jetzt im Herbst werden wir das Programm für die kommende Saison fixieren“, erklärt Neumarkts VP-Bürgermeister Otto Jäger. Bereits fertiggestellt ist das Sandplateau, auf dem die Seebühne bei Veranstaltungen stehen wird, und auch die Seebühne, die eine mobile Bühne ist. „Es fehlen jetzt noch die Bauarbeiten für die Sitzmöglichkeiten, diese werden wir im Herbst fertigstellen. Wenn es dann fertig ist, soll es ähnlich aussehen wie ein Amphitheater“, verrät Jäger.

Ein großes Anliegen bei der Planung war, dass das neue Gelände dauerhaft genutzt werden kann, daher entschied man sich für eine mobile Bühne. Diese kann so auf verschiedensten Orten eingesetzt werden und ist in einer Stunde aufgestellt. Bei der letzten diesjährigen Sommer-Veranstaltung in Neumarkt steht die Bühne so etwa vor dem Freizeitzentrum. „Durch die mobile Bühne und das Sandplateau können wir beides jederzeit nutzen und sind am See nicht durch eine fixe Bühne blockiert“, erklärt Jäger.

Anfangs war die Eröffnung der Seebühne bereits für dieses Jahr geplant: „Durch das schlechte Wetter war der Wasserpegel zu hoch und die Arbeiten verzögerten sich. Im Mai wollten wir dann keine Badegäste stören. Deshalb haben wir, gemeinsam mit den Unternehmen, entschieden, die Arbeiten zu verschieben“, erklärt Jäger.