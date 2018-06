Das Hochwürden-Team besteht aus Priestern und kirchennahen Persönlichkeiten, jenes vom FC Amtshaus aus Bürgermeistern und Gemeinderäten. Das Spiel endet vor 700 Zuschauern mit 4:4.

4.241 Euro für sozialen Zweck

4.241 Euro gehen an einen sozialen Zweck in Neumarkt, jetzt gab es die Scheckübergabe. Der Bitte von Bischof Klaus Küng wurde entsprochen: „Bitte verletzt Euch nicht!“ Er zeigte sich stolz, dass das Team schon so lange besteht. Motiviert hat sich das Team zu Beginn mit einem dreifachen ehrfurchtsvollem „Halleluja“.

Einer der wesentlichen Organisatoren von „Hochwürden & Co.“, Michael Scholz von der Katholischen Männerbewegung, überreichte Bischof Küng sowie den zahlreichen Prominenten die dazugehörige Festschrift.

Darin zeigt sich die große Geschichte des Fußballteams. Sepp Eppensteiner, Hauptorganisator des Spiels und Vorsitzender der Diözesansportgemeinschaft St. Pölten, war begeistert von der Stimmung: „Generell möchte ich sagen, dass wir mit der Mischung aus Kirche und Sport das machen, was uns von Papst Franziskus auch aufgetragen worden ist: Zu jenen zu gehen, die kirchenfern sind.“ „Hochwürden & Co.“ Beweise, wie gut Priester in der Gesellschaft noch verankert seien.

Seit 25 Jahren aktiv

Seit 25 Jahren engagiert sich das Diözesanteam „Hochwürden & Co.“ auf dem Fußballplatz. In 90 Spielen gegen Politiker, Mitbrüder und Prominenten-Teams haben die Fußballer bisher rund 180.000 Euro Reingewinn erspielt. „Hochwürden & Co.“ setzt sich aus Priestern und Nicht-Priestern zusammen.

Verdiente Spieler und Ex-Spieler wurden bei der Festveranstaltung gewürdigt, etwa Gründungsmitglied Pfarrer Alois Brunner. Zuvor gab es ein lustiges Rahmenprogramm mit Bubble Soccer und Jugendmatch ab 14 Uhr. Organisiert wurde das Turnier von der Katholischen Männerbewegung, von der Katholischen Aktion, der Diözesansportgemeinschaft sowie Pfarre und Gemeinde Neumarkt/Ybbs.