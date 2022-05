Neurologie C im Melker Spital eröffnet

Werbung 12. - 15. Mai 2022 Anzeige Landwirtschaft erleben! 4 Tage Messe in Wieselburg.

Fast zwei Jahre nach der Bekanntgabe der Übersiedlung der Abteilung zur Rehabilitation von Patienten mit neurologischen Erkrankungen („Neurologie C“) vom Landesklinikum Mauer ins Landesklinikum Melk im Juli 2020, eröffnete die neue Station in den vergangenen Tagen in der ehemaligen Bettenstation 3, die zuletzt als Corona-Station genutzt wurde, im Melker Spital.

Für die medizinische Leitung der Station ist Susanne Asenbaum-Nan verantwortlich. Sie leitet auch die Station im LKH Amstetten. „Unter der Führung der Abteilung für Neurologie des LKH Amstetten wurde in Melk eine Station mit modernen Strukturen für die neurologische Rehabilitation geschaffen“, erzählt Asenbaum-Nan.

Vorgesehen ist die Neurologie C für die Behandlung von Patienten mit neurologischen Erkrankungen, die spezifische rehabilitative Ansätze benötigen. Die Patienten sind wach, nicht überwachungspflichtig und sind vom Allgemeinzustand in der Lage, zumindest drei Stunden Therapie am Tag in Anspruch zu nehmen.

„Durch eine individuelle und ressourcenorientierte Pflege stimmen wir in enger Abstimmung mit dem Therapeutenteam die Behandlungen optimal ab. Unsere Mitarbeiter bilden sich hier stets weiter und sind im permanenten Erfahrungsaustausch mit anderen Kliniken“, erklärt Stationsleiterin Sandra Aigner.

Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.