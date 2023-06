Mehr Service am Loosdorfer Gemeindeamt

Ein zeitgerechtes Erscheinungsbild soll das Loosdorfer Gemeindeamt in den kommenden Monaten erhalten. Dazu erhält das Gemeindeamt im Erdgeschoss eine Bürgeranlaufstelle. Umgestaltet wird auch der aktuelle Sitzungssaal, der künftig als Trauungssaal genutzt wird. „Da immer weniger Brautpaare kirchlich heiraten, werden die standesamtlichen Trauungen bei uns immer größer. Wir brauchen daher mehr Platz“, erklärt SPÖ-Bürgermeister Thomas Vasku die Hintergründe zum geplanten Umbau.

Der neue Sitzungssaal wird dafür im zweiten Stock angesiedelt. Den frei werdenden Platz durch die Übersiedlung der Bi-bliothek will die Gemeinde für Büroräumlichkeiten nutzen. So soll etwa das Bauamt vergrößert werden. „Auf der Gemeinde arbeiten mittlerweile mehr Mitarbeiter, da wir als Gemeinde wachsen. Die Räumlichkeiten sind aktuell nicht mehr zeitgemäß“, betont Vasku.

Wann der genaue Baustart erfolgen soll, ist derzeit noch offen. Aktuell läuft die Beauftragung eines Planungsbüros, danach sollen die Umbauarbeiten so rasch als möglich über die Bühne gehen.

Für die zukünftige Entwicklung der Losenstein-Halle will die Gemeinde das sogenannte „Maurer-Haus“, welches direkt an die Losenstein-Halle angrenzt, erwerben. Für ein Zukunftsprojekt, wie Vasku sagt, Genaueres will er aktuell aber nicht verraten: „Zuerst bringen wir die Schule über die Bühne. Für das Projekt bei der Losen-stein-Halle gibt es aber bereits ein Konzept.“ Laut NÖN-Informationen firmiert das Konzept unter dem Titel „Wohnen im Ortskern“.