Erste Stadtchefin für Pöchlarn

Nur mehr drei Plätze waren frei: So voll war der Sitzungssaal im Erdgeschoss des Rathauses seit seiner Eröffnung 2020 bei einer Gemeinderatssitzung noch nie. Es war aber auch ein historisches Ereignis: Seit vergangenem Donnerstag steht erstmals eine Frau der Stadtgemeinde als Bürgermeisterin vor.

Ende Oktober verkündete Franz Heisler nach acht Jahren als Stadtchef seinen Rücktritt. Wer ihm ins Bürgermeisteramt nachfolgen sollte, verriet er bereits im exklusiven NÖN-Interview: Barbara Kainz. Noch im Vorfeld der Wahl kristallisierte sich schnell heraus, dass auch die Oppositionsparteien für die bisherige ÖVP-Kulturstadträtin votieren würden. Und so war es dann schließlich auch: Die beiden Wahlhelfer – FPÖ-Fraktionschef Gerald Albrecht und SPÖ-Fraktionschef Johann Gruber – zählten die Stimmen, kurz darauf verkündete ÖVP-Vize Markus Mandic: „Das ist ein eindrucksvolles Wahlergebnis. Alle 23 Mandatarinnen und Mandatare (Anmerkung der Redaktion: zwölf ÖVP, fünf FPÖ, vier SPÖ und zwei Grüne) haben für Barbara Kainz abgestimmt.“

Geben wir gemeinsam unser Bestes für unsere Stadt.“ Barbara Kainz‘ Appell in ihrer ersten Ansprache als Stadtchefin von Pöchlarn

Nach zehn männlichen Stadtchefs sitzt mit ihr nun erstmals eine Frau im Bürgermeistersessel. In ihrer ersten Ansprache als frisch gebackene Stadtchefin bedankte sie sich für die hundertprozentige Zustimmung. „Ich habe Respekt vor dem Amt. Es ist eine Position, in der man viel bewegen kann. Es ehrt mich und zeigt mir, dass ihr mir Vertrauen schenkt“, betonte sie, mit Vorfreude, Engagement, Demut und Achtsamkeit das Amt auszuführen. Kainz appellierte an den Gemeinderat, das Gemeinsame vor das Trennende zu stellen. „Geben wir gemeinsam unser Bestes für unsere Stadt.“

Auch 100 Prozent für Matthias Komarek

Nach der Wahl der Bürgermeisterin galt es noch die Ergänzungswahl für den Stadtrat durchzuführen. Auch Matthias Komarek (ÖVP) erhielt alle 23 Stimmen. Im Zuge der Neubesetzungen wird sich zudem ein neuer Ausschuss für Mobilität, Energie, Nachhaltigkeit, Hausverwaltung und Tourismus konstituieren. Neu ist auch der Ausschuss Wirtschaft und Kultur unter dem Vorsitz von ÖVP-Stadträtin Jasmin Fuchs.

Bevor es nach der Sitzung zum Feiern ins Restaurant-Hotel Moser ging, stellte sich Franz Heisler bei seiner Nachfolgerin mit einem Geschenk ein: Er überreichte ihr einen besonderen Wanderstock, damit sie nicht den „Grip“ verliere und sich bei Weggabelungen für die richtige Abzweigung entscheide.

