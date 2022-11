Helmut Hahn neuer Ortschef? „Schwerste Entscheidung meines Lebens“

Werbung

Diesen Donnerstag, 1. Dezember, wird es ernst: Nach dem Rücktritt von ÖVP-Ortschefin Margit Straßhofer vor zwei Wochen gilt es, eine Nachfolge für den Pöggstaller Bürgermeistersessel zu finden. Wer sich seitens der Mehrheitspartei (ÖVP: zwölf Mandate, SPÖ: fünf Mandate, Liste „Gemeinsam Leben“: vier Mandate) der Wahl stellt, ist wenige Tage vor der Neuwahl – noch unsicher. Die Entscheidung, ob sich der amtierende Vize Helmut Hahn für das Amt zur Verfügung steht, ist noch nicht gefällt.

,,Es ist die schwerste Entscheidung in meinem Leben“, gibt Hahn unumwunden zu. ,,Ich hätte nie gedacht, dass ich für diese Funktion zur Verfügung stehen soll. Alles kam am Leopolditag so überraschend für mich, die Familie und die gesamte Marktgemeinde“, räumt der Pöggstaller ein.

Entscheidend für seine Nominierung sei seine berufliche Lage in der Zukunft: Es folgen noch einige Gespräche mit dem Arbeitgeber, der aber grundsätzlich ein positives Signal ausgesendet habe, wie Hahn betont. ,,Aber wie das alles noch verlaufen wird, kann ich aktuell nicht sagen. Das sind schwere Tage.“ Hahn selbst sei aber nicht abgeneigt, das Bürgermeisteramt anzunehmen, aber „da muss schon einiges im Vorfeld positiv erledigt werden“, fügt er hinzu.

Bei der Gemeinderatssitzung werde Johann Hintersteiner als neues Gemeinderatsmitglied angelobt. Wer Vizebürgermeister wird, ist offen.

