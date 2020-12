Eigentlich wäre die Entscheidung erst im Februar, nach den Wahlen bei den einzelnen Wehren, angestanden. Weil der bisherige Abschnittsfeuerwehrkommandant Franz Hiesberger Anfang Dezember aber seinen 65. Geburtstag feierte und damit aus dem aktiven Dienst ausschied, wurde die Wahl seines Nachfolgers bereits jetzt notwendig. Die Wahlen fanden dabei unter strengen Vorkehrungen statt: Jede Person wurde zuvor einem Coronatest unterzogen, alle Teilnehmer trugen Masken.

Nach dem Ergebnis in Brunnwiesen ist die Freude beim nunmehrigen Brandrat Manfred Babinger groß, den knapp 1.300 Mitglieder zählenden Abschnitt ab sofort zu leiten: „Ich möchte, dass die Kameradschaft unter den 13 Feuerwehren weiterhin so großgeschrieben wird, und dass weiterhin alle an einem Strang ziehen“, erklärt Babinger. Die Zusammenarbeit war dabei nicht nur bei den zahlreichen Einsätzen, sondern auch bei den Landesfeuerwettkämpfen und beim Landesfeuerwehrjugendlager in Mank besonders spürbar.

Sein neuer Stellvertreter und ab sofort Abschnittsbrandinspektor ist der Kilber Kommandant Jürgen Pitzl. „Ich werde Manfred Babinger so gut wie möglich unterstützen und das Amt mit bestem Wissen und Gewissen ausüben. Es ist eine große Ehre, diese Funktion erfüllen zu dürfen“, sagt Pitzl.