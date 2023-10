Polit-Premiere: Das ist Emmersdorfs erste Vizebürgermeisterin

Eine historische Wahl ging gestern Abend in Emmersdorf über die Bühne: Mit Petra Sautner sitzt erstmals in der Geschichte der Donaugemeinde eine Frau im „Vize-Sessel“. Ihr Vorgänger Helmut Paul Wallner (Liste „Blume“) hatte im September seinen Rücktritt aus gesundheitlichen Gründen verkündet.

Sautner hat bereits viel Erfahrung in der Gemeindepolitik: Ehe sie Teil der Grünen und dann der Liste „Blume“ wurde, war sie 15 Jahre lang SPÖ-Gemeinderätin. Im Vorfeld der Wahl hatte Bürgermeister Richard Hochratner (Liste „Bürgernahes Emmersdorf) von „guter Zusammenarbeit in der Vergangenheit“ mit Sautner gesprochen. „Es freut mich natürlich, dass (endlich, erstmalig!) eine Frau den Posten innehat, aber noch viel mehr freut es mich, dass Petra ja schon viele Jahre Erfahrung im Gemeinderat hat und sehr viel Kompetenz für das Amt mitbringt“, so Astrid Wallner, Mandatarin der Liste „Blume“.

Petra Sautner hat übrigens ihren Mann als Gemeinderatskollegen: Günter Sautner bekleidet ein Mandat der Liste „Bürgernahes Emmersdorf“.