„Es ist eine extreme Ehre, aber auch eine extreme Herausforderung“, sagt Johannes Baumgartner im Gespräch mit der NÖN. Der 25-jährige St. Leonharder und frühere Leiter der Landjugend Leonhofen ist nun Landesobmann der Landjugend Niederösterreich und steht damit zusammen mit Landesleiterin Kerstin Lechner aus Furth an der Triesting (Bezirk Baden) 20.000 Landjugendlichen vor.

Die Entscheidung fiel vergangene Woche bei der verspäteten Generalversammlung der Landjugend, für die rund 150 Delegierte am Messegelände in Wieselburg zusammengekommen waren. Der dabei neu gewählte Landesbeirat bestätigte dann Lechner in ihrem Amt und wählte Baumgartner zum Nachfolger von Landesobmann Norbert Allram.

Baumgartner hatte sich die Entscheidung im Vorfeld nicht leicht gemacht. „Als ich gefragt wurde, ob ich mir die Position als Landesobmann vorstellen kann, war ich schon überrascht. Ich musste überlegen, denn der Anspruch, den ich an mich selbst stelle, ist: Entweder mache ich etwas gar nicht oder mit Vollgas“, blickt der 25-Jährige zurück.

„Ich werde alles hineinhauen und mein Bestmögliches dafür geben.“ Johannes Baumgartner

Nach intensiven Abwägungen stand für Baumgartner dann fest: „Das Wichtigste ist, dass die Landesebene draußen in den Sprengeln, den Orten, verankert ist und einen Draht zur Jugend hat. Und es ist für mich natürlich eine große Ehre und eine Chance, mich weiterzuentwickeln“, gibt Baumgartner einen Einblick, warum er die Wahl dann auch mehr als nur gerne annahm. „Ich werde alles hineinhauen und mein Bestmögliches dafür geben.“

Baumgartners Anliegen spiegeln sich im Leitthema für die nun angebrochene Periode wider – „Wir beleben Dörfer“. „Es geht darum, die Jugend im Ort abzuholen, ihr eine Perspektive zu geben, ihr zu zeigen, dass eine Gemeinschaft eine der wichtigsten Sachen ist, um in der Gesellschaft akzeptiert zu werden und sich persönlich weiterzuentwickeln“, schildert Baumgartner.

Jugend als Belebung für die Gemeinde

Mit der Unterstützung des „schlagkräftigen Büros“ könnten etwa Veranstaltungen und Projekte erfolgreich umgesetzt werden. Es gehe darum, vor Ort zu zeigen, dass die Jugend einen Beitrag zum gesellschaftlichen Leben leisten, die Gemeinde beleben kann. Wichtiger Bestandteil dieser Ambitionen ist der weithin bekannte Projektmarathon, in dessen Rahmen am ersten und dritten Septemberwochenende – nach dem aktuellen Anmeldestatus – über 120 Landjugendgruppen neue Vorhaben umsetzen werden.