Stadtkapelle Pöchlarn: Die Jugend gibt den Takt vor

Ein Lockdown jagte den nächsten, Corona-Verordnungen wurden erst verschärft, dann wieder gelockert, aber eigentlich nie praktikabel: Kein Wunder, dass Herwig Schauer von einer „Abnutzung der Pandemie“ spricht.

Die „pandemische Lage“, erzählt der langjährige Kapellmeister, habe am Vorstand der Stadtkapelle Pöchlarn regelrecht „genagt“. „Eine gewisse Müdigkeit stellt sich immer ein, wenn man lange in einer Funktion ist. Aber die vergangenen zwei Jahre waren für uns Musikanten wirklich sehr herausfordernd“, berichtet er gegenüber der NÖN. Und so kam es, dass die Mitglieder der Pöchlarner Stadtkapelle zuletzt ihren Vorstand neu wählten – obwohl eigentlich erst im Vorjahr die Neuwahl über die Bühne ging.

„Das war großes Kino, ich bin echt wahnsinnig stolz!“

„Die Jugend wurde sich ihrer Verantwortung bewusst, hat ein Team zusammengestellt und vorab mit dem bestehenden Vorstand gesprochen sowie ihre Idee vorgestellt“, informiert Schauer. Dieses Engagement habe den Kapellmeister beeindruckt: „Dort, wo‘s gezwickt hat, haben sie sich etwas überlegt. Diese Eigeninitiative und diese pro-aktive Vorgangsweise war schon großes Kino. Ich bin echt wahnsinnig stolz!“

Im Zuge der Jahreshauptversammlung wurde ihr Wahlvorschlag beschlossen: Alexander Prankl ist der neue Obmann, seine Stellvertretung übernimmt Michael Staufer. Neu im Amt ist auch Dominik Führer als Schriftführer, Vera Humer ist seine Stellvertreterin. „Sie alle sind so im Bereich Mitte 20, man kann also durchaus von einem Generationenwechsel im Vorstand sprechen“, erläutert Schauer. Mit „frischem Blut“ und neuer Tatenkraft gehe es nun an die Vorbereitungen. „Unsere oberste Prämisse ist es, wieder sichtbar zu sein und zu spielen, wo und wann immer es geht“, ist Schauer selbst voller Vorfreude.

