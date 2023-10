Eine Ballnacht unter Sternen

Unter dem Motto „A dance under the stars“ fand die „Sternen-Ballnacht“ der Yspertaler HLUW statt. Dabei wurde nicht nur die Schul- gegen die Abendkleidung getauscht, sondern auch viel getanzt. Zahlreiche Ehrengäste waren mit dabei und verbrachten genau so wie die Schüler und ihre Freunde und Bekannten eine launige Ballnacht.