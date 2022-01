Debatte um die Zukunft des Marbacher Freibads

Laut der Marbacher SPÖ droht dem Nibelungenbad das Aus. Schuld daran soll die letzte Gebarenseinschau des Landes Niederösterreich sein, wo das Land empfahl, das Nibelungenbad aufgrund der Kosten zu schließen. Auch die Schließung des Festsaals stand in den Vorschlägen des Landes zur Kostenreduktion in der Abgangsgemeinde. Für SPÖ-Ortsparteichef Ewald Schweiger ist die Schließung kein Thema: „Gewisse Sachen müssen für die Bürger aufrechterhalten werden. Als Gemeindeführung sollte man eher schauen, dass wir dort mit Veranstaltungen Einnahmen lukrieren und das Bad belebt wird.“ Als „großen Fehler“ bezeichnet auch SPÖ-Gemeinderat Karl Zimmerl eine mögliche Schließung: „Es geht hier auch um Prävention und Umwegrentabilitäten.“

Marbachs Bürgermeister Peter Grafeneder (ÖVP) ist bemüht, dem Thema Wind aus dem Segel zu nehmen. „Als Gemeinde muss man sich überlegen, ob man sich ein Bad leisten will. Die Leasingraten laufen noch einige Jahre und es wäre Wahnsinn, das Bad in dieser Zeit zuzusperren“, sagt Grafeneder. So lange der Vertrag läuft, ist die Schließung auch kein Thema: „Ich will das Bad definitiv nicht zusperren.“