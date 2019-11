Der Schiffstourismus boomt. Und zwar so sehr, dass er mittlerweile auch schon an seine Grenzen stößt. „Melk oder etwa Dürnstein sind voll. Es gibt schlichtweg keine neuen Liegeplätze“, weiß Michael Schrabauer, Tourismusexperte aus Erlauf. Und genau da kommt der Nibelungengau ins Spiel.

Schrabauer entwickelte für das Flusskreuzfahrtunternehmen Avalon Waterways in Kooperation mit der Donau NÖ ein neues Konzept für den Schiffstourismus. „Wenn die Wachau voll ist, ist die logische Antwort der Nibelungengau“, findet der Experte. Neun Programmpunkte sollen die Touristen vom Schiff aus in die Region bringen. „Wir wollten neue Angebote schaffen und nicht immer das Bekannte zeigen. So entstanden Ideen wie der Schaumrollen-Workshop bei Barbara Braun in Marbach oder der Besuch bei Imker Heinzle in Klein-Pöchlarn“, berichtet Schrabauer. Das Erfolgsgeheimnis für Ausflugsziele sei schließlich Interaktion mit den Leuten vor Ort.

„Das alles muss in Englisch funktionieren, angefangen bei der Infrastruktur bis zu den Guides. Das ist für viele eine Hürde“Michael Schrabauer

Als Hauptanlegestelle, von der es via Schiff oder Bus zu den einzelnen Programmpunkten geht, nennt der Touristiker Ybbs. „Die Stadt ist bei den Reedereien hoch im Kurs. Der Ybbser SP-Bürgermeister Alois Schroll hat keine Schifffahrtskonferenz ausgelassen und immer das Interesse der Stadt bekundet. Das hat sich ausgezahlt“, meint Schrabauer.

Bis das Konzept auf Broschüren gedruckt und im Internet angeboten wird, dauert es aber noch. 2020 wird das Programm getestet, 2021 soll das neue Ausflugsformat fertig sein. Bis dahin muss aber auch der Nibelungengau seine Hausaufgaben erledigen. „Das alles muss in Englisch funktionieren, angefangen bei der Infrastruktur bis zu den Guides. Das ist für viele eine Hürde“, gibt der Touristiker zu bedenken.

Weiter getüftelt am Programm wird etwa schon bei der nächsten Schifffahrtskonferenz Anfang Dezember in der Slowakei. „Wenn die Region zusammenhält, kann dieses Konzept eine unglaubliche Wertschöpfung sein“, ist Schrabauer überzeugt.