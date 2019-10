Wie berichtet (siehe hier und ganz unten) ist nach umfassenden Analysen beschlossen worden, die Zweigniederlassung Loosdorf mit Ende März 2020 aufzulösen und die Betreuung der zugehörigen Filialen in Zukunft von den umliegenden Zweigniederlassungen zu übernehmen.

Alle direkt in der Zweigniederlassung Loosdorf beschäftigten Mitarbeiter erhalten - ihrer Ausbildungen und Fähigkeiten entsprechend - die Möglichkeit zum Wechsel in eine andere Zweigniederlassung, in die Hauptniederlassung oder je nach Verfügbarkeit in eine der Filialen. Jetzt präsentierte das Unternehmen den erarbeiteten Sozialplan.

„In den Verhandlungen haben sich alle Beteiligten äußerst konstruktiv gezeigt. So war es uns möglich, gemeinsam einen Sozialplan zu entwickeln, welcher die Interessen der betroffenen Mitarbeiter bestmöglich abdeckt. All jenen, die sich entscheiden zu bleiben und in eine andere Niederlassung zu wechseln, greifen wir unter anderem mit einem Fahrtkostenzuschuss und weiterer Unterstützung unter die Arme“, berichtet Markus Aunitzki, Betriebsratsvorsitzender der Hofer KG.

Der Sozialplan im Detail

• Jeder Mitarbeiter, der sich entscheidet im Unternehmen zu bleiben und an einen anderen Standort zu wechseln, profitiert von einer weitgehenden Beschäftigungsgarantie in den darauffolgenden 12 Monaten.

• Allen Mitarbeitern, welche zu einer anderen Niederlassung pendeln, wird im ersten Jahr ein Fahrtkostenzuschuss gewährt.

• Darüber hinaus besteht die Möglichkeit zusätzlicher finanzieller Leistungen bei besonders schweren Schicksalen, Krankheiten oder finanziellen Notlagen (Härtefälle).

Sollten sich Mitarbeiter dafür entscheiden nicht in eine andere Zweigniederlassung, die Hauptniederlassung oder in eine der Filialen wechseln zu wollen, so wird sozial gestaffelt - entsprechend dem Alter und den jeweiligen Dienstjahren des Mitarbeiters

- eine freiwillige, einmalige Abfertigung in Höhe von 4 bis maximal 8 Monatsgehältern ausbezahlt. Darüber hinaus erhalten Mitarbeiter mit Kindern eine einmalige zusätzliche Zahlung.

SP- Bürgermeister Thomas Vasku zeigt sich zuversichtlich: „Die Nachricht über die Auflösung der Hofer Zweigniederlassung hat die Gemeinde Loosdorf hart getroffen. Dass die Mitarbeiter jetzt - mit dem im Rahmen des Sozialplans - geschnürten Maßnahmenpaket bestmögliche Unterstützung erhalten, stimmt mich sehr positiv.“ Auch die Zukunftspläne der Liegenschaft werden bereits mit hoher Priorität verfolgt. Gespräche mit interessierten Käufern finden bereits statt, um so schnell wie möglich wieder neue Arbeitsplätze in der Region schaffen zu können.