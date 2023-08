Das beste Schnitzel im ganzen Land? Gibt's beim Langer in Erlauf!

„Wir sind sowas von überwältigt, überglücklich, megastolz – und dankbar für eure Stimmen!“ Die Freude bei Barbara und Manuel Langer ist groß – und das ist kein Wunder: Ihr Restaurant in Erlauf wurde im Zuge des Falstaff-Votings zum beliebtesten Schnitzellokal in ganz Niederösterreich gekürt. Mit 42 Prozent aller Stimmen – und es wurden immerhin über 25.000 abgegeben – gingen die Langers als klarer NÖ-Sieger hervor.

Das zweitbeste Schnitzel Niederösterreichs gibt's ebenso im Bezirk Melk: Auf den zweiten Platz wurde – mit 16 Prozent – der Ybbser Betrieb Maximahl gewählt. Und das Petzenkirchner Haubenlokal Bärenwirt schaffte es auch noch aufs „Schnitzel-Siegertreppchen“: Dritter Platz dank 15 Prozent der Stimmen.

Zwei weitere Betriebe aus dem Bezirk gingen ins Rennen um den Titel: das Hotel Schachner in Maria Taferl und das Gasthaus Mang in Ybbs. Das Hotel am Taferlberg landete mit vier Prozent auf dem sechsten Platz, das Ybbser Lokal auf Platz Nummer sieben (drei Prozent).