Landtagswahl im Bezirk Melk: Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten

Der Jahresbeginn wird politisch. Am 29. Jänner wählt Niederösterreich den Landtag und auch an jene aus dem Bezirk kann das Kreuzerl gehen. Die Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten im Portrait.

Bäuerin versus Stadtchef: Das ÖVP-Duell

Patrick Strobl ist der ÖVP-Spitzenkandidat. Foto: Stadt Melk/Franz Gleiß

Vonseiten der ÖVP rittern gleich zwei Personen um den Einzug: Melks Bürgermeister Patrick Strobl bildet die Nummer eins, Bezirksbäuerin Silke Dammerer aus Ybbs zieht als Nummer zwei auf der Liste nach. Beide sollen aber im Wahlkampf gleichgestellt sein.

Patrick Strobl sieht den kommenden Intensivwahlkampf als „einen der schönsten Aspekte“ seiner Profession: „Man kann in dieser Zeit mit den Menschen ins Gespräch kommen, und genau das ist auch mein Plan“, erzählt er. Einige Themen für dieses Programm stehen dabei schon fest, allen voran die Energiekrise: „Unser Weg führt hier zur Energieunabhängigkeit. Wir wollen mehr Energiegemeinschaften im Bezirk schaffen“, sagt er. Relevant werden überdies die Themen Sicherheit und Lebensqualität im Bezirk. Damit verbindet Strobl einerseits Investitionen in Notstrom und Wasserversorgung, andererseits aber auch in Wirtschaft und Arbeitsplätze. „Wenn ich in der Region arbeiten kann, hat das was mit Lebensqualität zu tun“, erklärt er. Wichtig ist ihm ebenfalls eine Kinderbetreuung für alle, aber auch der Ausbau der Radwege.

Silke Dammerer geht als Zweitplatzierte für die ÖVP ins Rennen. Foto: ÖVP

Silke Dammerer wird im Wahlkampf ebenso auf Zwischenmenschliches setzen. Themen sind dabei etwa der Erhalt der Kultur- und Naturlandschaft sowie neue Ansätze in der Kinderbetreuung beziehungsweise Ausbildung: „Ich bin für Sparsamkeit, nur bei der Ausbildung und bei Familien muss in die Tasche gegriffen werden“, sagt sie. Tangieren wird sie aber auch die Themen leistbares Wohnen für die Jugend, die Gesundheitsversorgung sowie die Pflege. Als Bezirksbäuerin steht sie auch für nachhaltige Land- und Forstwirtschaft: „Rahmenbedingungen müssen geschaffen werden, um bäuerliche Familienbetriebe abzusichern“, erklärt sie.

SPÖ setzt auf die Manker Stadtparteivorsitzende

Petra Irschik führt die SPÖ-Bezirksliste an. Foto: SPÖ

Die Bezirks-SPÖ setzt mit Petra Irschik auf ein bislang eher unbekanntes Gesicht als Bezirksspitzenkandidatin. Für die Manker Stadtvorsitzende im Mittelpunkt des Wahlkampfes: der Mensch und die Gespräche mit den Bürgerinnen und Bürgern. Auch im Programm der SPÖ sind die Teuerungen dominierend, diese korrelieren zudem mit anderen Themen: „Das streift und überschattet derzeit alles, berührt aber auch andere Dinge. Wenn alles teurer wird, wechseln viele vom Wahlarzt zum Kassenarzt, dann gibt es hier lange Wartezeiten“, erläutert sie. Irschik setzt sich ebenfalls für die Barrierefreiheit, die medizinische Versorgung, die Standortsicherung des Landesklinikums Melk sowie gegen den Kassenärztemangel ein. „Mein Lieblingsprojekt hier ist die Primärversorgungseinheit in Mank. So hat man eine Rundumversorgung, die man einfach und schnell in Anspruch nehmen kann“, betont sie.

FPÖ: Landtagseinzug scheint zum Greifen nah

Richard Punz (FPÖ) kann fast fix mit einem Landtagssitz rechnen. Foto: FPÖ

Aktiv zeigt sich die FPÖ mit Spitzenkandidat Richard Punz. „Der Kontakt zu Landsleuten war und ist uns immer ein besonderes Anliegen – das soll nicht erst kurz vor einer Wahl sein“, weiß der 32-Jährige aus St. Leonhard. Für ihn scheint der Sprung in den Landtag zum Greifen nah: Punz wurde von der Wahlkommission auf Listenplatz Sieben der Landesliste gereiht, aktuell hält die FPÖ acht Mandate. Zuletzt waren für Punz Themen wie Flächenversiegelung und die Kindergartenplätze innerparteiisch vorherrschend, im Landtag soll auch bei diesen angesetzt werden: „Bei der Kinderbetreuung kämpfen wir für ein Landeskindergeld. So soll jeder Elternteil die Wahlfreiheit haben und eine Kinderbetreuung soll auch zuhause finanziell möglich sein“, beschreibt er. Ein weiteres Augenmerk legt die FPÖ auf den Lehrberuf Pflege. Punz ist entschlossen und möchte in den Landtag einziehen, um für die Menschen im Bezirk arbeiten zu können, und „dazu muss vor allem das System ÖVP NÖ gebrochen werden.“

Grüne halten ihre Kernthemen hoch

Barbara Gasner aus Leiben stellt sich für die Grünen der Wahl. Foto: Grüne

Der Blick der Bezirks-Grünen richtet sich in die Zukunft. Die Leibnerin Barbara Gasner ist auch in der Gemeindepolitik tätig und schließt sich dem innervierenden Motto der Grünen „Heute mutig – für morgen“ an. „Unsere Nachkommen haben das Recht auf eine lebenswerte Zukunft. Ich setze mich für Klima-, Natur- und Bodenschutz sowie eine sinnvolle Nutzung unserer Bodenflächen ein“, erzählt sie. Wichtig ist ihr auch das Thema Gemeindestuben, wo man sich informieren kann. Gasner will zudem die Stilllegung der Donauuferbahn und die Demontage von Gleiskörpern thematisieren: „Die Grünen setzen sich seit Jahrzehnten für den Erhalt der Trassen und Reaktivierung stillgelegter Bahnstrecken ein. Daher drängen wir auch bei der Donauuferbahn auf die Wiederinstandsetzung“, meint Gasner.

NEOS sehen Chance, „das Ruder herumzureißen“

Mathias Mario Ivanic startet für die NEOS durch. Foto: NEOS

Menschennah wollen auch die NEOS auftreten. Der Leibener Mathias Mario Ivanic möchte dies im Wahlkampf spürbar machen: „Ich konzentriere mich auf die Gespräche, da die Menschen derzeit Sorgen haben. Da halte ich Events mit Wahlgeschenken auf Kosten der Steuerzahlenden für das falsche Signal.“ Im Fokus stehe der öffentliche Verkehr, um Wirtschaft und Tourismus zu stärken. Auch Reaktivierungen – etwa von der Donauuferbahn – werden dabei angesprochen. Der Breitbandausbau, die Klimakrise, der Hochwasserschutz und das Ortskernsterben stehen für Ivanic ebenso an der Tagesordnung: „Es sollen etwa Zentrumsmanager eingeführt werden, die Besitzer leerstehender Immobilien miteinander vernetzen.“ Die Wahl sieht er als Chance, „das Ruder herumzureißen“.

