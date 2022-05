Gedenkfeier im ehemaligen KZ Melk: "Aufstehen, wenn es nötig ist"

Werbung

14.400 Häftlinge waren von 21. April 1944 bis 15. April 1945 im Konzentrationslager Melk untergebracht. 4.800 Häftlinge starben.

Im Rahmen der Gedenk- und Befreiungsfeier gedachten Angehörige, Freunde aber auch Politik und Organisationen den damaligen Ereignissen. „Es ist der Auftrag an die Politik wach und hellhörig zu sein – damit ist auch eine besondere Verantwortung verbunden. Wir müssen uns der Tatsache bewusst sein, dass bald keine Zeitzeugen mehr ihre schrecklichen Erlebnisse unmittelbar hautnah berichten werden können und damit die Stimme der Zeitzeugen immer leiser werden wird. Es ist unsere Verantwortung, dass unsere Stimmen und jene der Gedenkstätten lauter werden“, mahnt Innenminister Gerhard Karner, der erstmals in seiner neuen Funktion an der Gedenkfeier teilnahm.

Er dankte dabei auch den zahlreichen Vereinen, wie dem Team des Melk Memorial, die die Gedenkarbeit an den einzelnen Orten am Leben erhalten. Nachdenklich und berührend waren für die Teilnehmer die Chorgesänge von Schülern des Stiftsgymnasiums und die Worte einiger Stiftsgymnasiastinnen, die die Feier mitgestalteten. „Wir danken den Menschen, die den Weg des Widerstands bereits für uns gegangen sind und bitten Sie: Gemeinsam mutig in die Zukunft zu schreiten und aufzustehen, wenn es nötig ist!, so die Schülerinnen in ihren Mahnworten.

Zum Nachdenken brachten auch die Worte des Franzosen Ludovic Piron, sein Großvater Pierre Piron starb im Konzentrationslager. „Unsere Familiengeschichte ist gezeichnet von der Deportation meines Großvaters. Er war im Widerstand und hat an Sabotageaktionen teilgenommen. Wir dürfen niemals vergessen, was passiert ist“, mahnt Piron.

