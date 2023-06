Mehr Anforderungen an Bürgermeister: „Man ist ein Tausendsassa“

Mehr Gesetze, Bürokratie und Seelsorge. Die Agenden der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister weiten sich immer mehr aus. Um die Attraktivität des Amts zu gewährleisten, schnürt die Landesregierung nun ein NÖ-Gemeindepaket, das auch die Ortschefs im Bezirk Melk überzeugt.

Eine der größten Neuerungen, die das Paket umfasst, ist der Anstieg der Bezüge, somit wird auch der Verdienst der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister erhöht. Ein Schritt, den es laut Manks Bürgermeister Martin Leonhardsberger (ÖVP) nicht unbedingt gebraucht hätte: „Die Gehaltserhöhung finde ich weniger wichtig. Wegen dem Geld machst du das eh nicht“, erklärt er. Er habe das Amt primär aus dem „Willen, etwas gestalten zu wollen“ und „mit den Menschen arbeiten zu können“ übernommen. Außerdem habe er sich schon seit jungen Jahren engagiert und etwas in seiner Region ändern wollen.

Förderung von Frauen „längst überfällig“

Pöchlarns ÖVP-Bürgermeisterin Barbara Kainz sieht das etwas anders. Dass die Politikergehälter von Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern nun wachsen sollen, rührt für sie aus dem steigenden Arbeitspensum: „Die Bezüge sind analog zu jenen der Nationalratsabgeordneten um mehr als ein Viertel gesunken. Gleichzeitig ist die Arbeit aber immer mehr geworden. Das Amt ist fast wie ein Vollzeitjob zu sehen“, erzählt sie. Besonders herausheben möchte sie aber die neuen Regelungen rund um den Mutterschutz und die Karenzzeiten. Diese sollen das Amt vor allem für Frauen attraktiver machen und so gleichzeitig die Quote erhöhen. Derzeit liegt diese in Niederösterreich bei 14 Prozent. „In Österreich wird eine von zehn Gemeinden von einer Frau regiert. Ich denke, dass diese wichtigen Anpassungen dafür sorgen werden, dass mehr Frauen begeistert werden“, freut sich Kainz.

Auch die Ybbser SPÖ-Bürgermeisterin Ulrike Schachner begrüßt die Maßnahmen zur Förderung des Frauenanteils, versteht sie sogar als „längst überfällig“. „Nur so kann sichergestellt werden, dass auch in Zukunft kompetente und engagierte Menschen aus allen Bereichen unserer Gesellschaft kommunale Verantwortung übernehmen“, fügt sie an. Damit verbunden sei auch eine angemessene Entlohnung, denn jeder solle sich die Funktion „leisten“ können.

Anspruchsvollere Bürger und mehr Verantwortung

Triebfeder für das schwarz-blaue Gemeindepaket ist neben dem Ziel, das Amt attraktiver zu machen, außerdem die immer länger werdende To-do-Liste der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Eine Entwicklung, die auch Barbara Kainz verfolgt: „Es wird mehr zur Managementaufgabe auch in kleineren und mittleren Gemeinden. Die Haftung und Verantwortung werden ebenso immer größer“, schildert sie. Obgleich das Amt fordernd ist, sei es aber auch bereichernd. Besonders junge Frauen möchte sie daher animieren: „Engagiert euch, bringt euch ein. Helft in eurer Heimatgemeinde mit, diese Tag für Tag ein Stück lebenswerter zu machen“, appelliert sie.

Melks Bürgermeister Patrick Strobl (ÖVP) sieht vor allem in der Geschwindigkeit und Dynamik des Berufs Herausforderungen, etwa müssen oftmals „rasch Entscheidungen getroffen werden“. Er wagt außerdem einen Blick in die Zukunft: „Ich denke, dass sich das Bürgermeisteramt noch mehr Richtung Management entwickeln wird – Zusammenarbeit auf allen Ebenen ist gefragt“, schätzt er ab. Überdies müsse der „unmittelbare Lebensraum nicht verwaltet, sondern gestaltet werden“, sagt Strobl.

Von einem hohen Grad an Verantwortung spricht indes Schachner und erklärt, dass die kommunale Verwaltung das „Rückgrat unserer Gesellschaft“ sei. Damit spielt sie auch auf die Interaktion mit den Bürgerinnen und Bürgern an. Man würde „rund um die Uhr an vorderster Front stehen“.

Krisen machen Amt komplexer

Von einem Mehr an Aufgaben kann auch Leonhardsberger ein Lied singen. Es seien primär neue Förderungen oder Gesetze, die das Amt komplexer machen. „Man ist einfach ein Tausendsassa“, fasst er zusammen. Gerade Krisen wie die Pandemie hätten zur Komplexität beigetragen. Dabei sei auch die Gesellschaft anspruchsvoller geworden: „Die Leute sind kritischer und anspruchsvoller, teils gereizter. Die Gelassenheit ist bei manchen etwas verloren gegangen“, schildert Leonhardsberger. Zukünftigen Amtsinhaberinnen und -inhabern rät er daher: „Man muss viel kommunizieren!“