Bezirk Melk: Gänsehaut-Momente bei FPÖ und Wahl-Desaster für die ÖVP

Der Sonntag brachte einen Wahltag, wie in der Bezirk Melk noch nie erlebt hat. Mit einem Minus von mehr als zwölf Prozent schlittert die ÖVP in das größte Debakel in ihrer Geschichte - immerhin, das landesweite Wahlziel mit einer Vier vor dem Ergebnis konnte die ÖVP mit 40,2 Prozent knapp erreichen. Trotz dem wohl intensivsten Landtagswahlkampf in der Bezirksgeschichte mit dem Duell Patrick Strobl und Silke Dammerer um das künftige Landtagsmandat der Bezirks-ÖVP, verlor die ÖVP im Bezirk Melk mit mehr als zwölf Prozent deutlich über den NÖ-Schnitt von 9,9 Prozent. Besonders bitter: In den Gemeinden der Bundes- und Landesfunktionäre gab es die massivsten Verluste. Im Yspertal, der Heimatgemeinde des Zweiten Landtagspräsident Karl Moser, wurde die ÖVP mit einem Minus von 33 Prozent regelrecht abgestraft. Nicht weniger mild waren die Wählerinnen und Wähler in der Heimatgemeinde von Innenminister Gerhard Karner - im Texingtal verlor die ÖVP 24 Prozent. Mit knapp 16 Prozent deutliche Verluste gab es auch in Nöchling - der Heimatgemeinde von ÖVP-Bezirkschef und Bauernbundpräsident Georg Strasser.

Bei der Verkündung des Wahlergebnisses herrschte in der ÖVP-Parteizentrale in Melk tiefe Betroffenheit. „Es gibt nichts zum Schönreden, das ist eine klare Niederlage. Wir müssen das Ergebnis genau analysieren. Klar ist aber auch, dass wir im Bezirk Melk mit unseren Kandidaten einen sehr ambitionierten Wahlkampf geführt haben“, betont Strasser.

Die Ybbser Spitzenkandidatin Silke Dammerer sieht in der Wahlniederlage die aktuelle bundespolitische Stimmung und die Coronasituation. „Es freut mich aber, dass wir in meiner Heimatgemeinde klare Nummer 1 sind,“ sagt Dammerer. Melks Bürgermeister Patrick Strobl betont, dass man in den vergangenen fünf Jahren und im Wahlkampf alles gegeben hat. Ich bin seit 20 Jahren in der Politik und kenne eine solche Situation nicht“, ist es für Strobl die erste Wahlniederlage. Wer künftig den ÖVP-Landtagssitz von Karl Moser übernehmen wird, soll sich Montagabend entscheiden.

Während bei der ÖVP Katerstimmung herrscht, wird sich bei FPÖ-Spitzenkandidat Richard Punz aus St. Leonhard der Kater wohl erst morgen einstellen - nach einer ausgelassenen Siegesfeier. Die FPÖ bejubelt im Bezirk mit 29 Prozent ihr historisch bestes Wahlergebnis, holte sich erstmals gleich in drei Gemeinden - Blindenmarkt, Golling und Petzenkirchen, die beiden letzteren sind eigentliche SPÖ-Hochburgen - den ersten Platz. In einigen Gemeinden ist man der ÖVP zudem knapp auf den Fersen. Für Punz war die erste Hochrechnung ein wahrer Gänsehautmoment. „Die Unterstützung ist überwältigend. Da ist aktuell sehr viel Gänsehaut und sehr viel Demut dabei. Knapp 29 Prozent sind ein Wahnsinn“, jubelt Punz. Besonders überwältigt ist Punz über den Zuspruch in der Manker Region. Das dramatische Wahlergebnis der ÖVP im Texingtal und Yspertal ist für Punz keine Überraschung: „Dort, wo gegen die Bürger gearbeitet wurde, sind die Persönlichkeiten abgestaft worden.“

Apropos abgestraft: Überrascht scheint im Melker „RedPoint“, dem Bezirksbüro der SPÖ, niemand zu sein, als über dem roten Balken das Minus erscheint. Aber was für ein Minus das ist: Mit 20,8 Prozent erzielt die SPÖ landesweit das historisch schlechteste Ergebnis bei einer Landtagswahl. Auch das Ergebnis im Bezirk Melk, 19,12 Prozent (-3,54) – sei für SPÖ-Bezirkschef Günther Sidl ein „deutliches Signal der Wählerinnen und Wähler.“ „Ich habe leider damit gerechnet“, räumt er ein. Die Umfragen der vergangenen Tage und Wochen hätten am Abwärtstrend keinen Zweifel gelassen. „Offenbar konnten wir unsere Inhalte nicht vermitteln“, gesteht Sidl ein. Dabei wären die aktuellen Themen – etwa der Kampf gegen die Teuerung – klar sozialdemokratische. „Das stimmt“, räumt der Bezirkschef ein, „aber wir hatten zu wenig Kraft, dem Trend entgegenzuwirken. Niederösterreich ist seit heute politisch ein anderes Bundesland.“ Den Bezirkskandidatinnen und Kandidaten stellt Sidl dennoch ein gutes Zeugnis für den „engagierten Wahlkampf“ aus. Die Bezirksspitzenkandidatin selbst, Petra Irschik, war zum Zeitpunkt der ersten Hochrechnung nicht im „RedPoint“ anwesend und auch noch nicht für eine erste Stellungnahme erreichbar.

Nicht weit entfernt vom „RedPoint“ herrscht im Café Central am Melker Hauptplatz an diesem Wahlabend wesentlich ausgelassenere Stimmung: Das erklärte Wahlziel der Grünen, wieder Klubstatus zu erlangen, ist erreicht. Landesweit verzeichnen die Grünen 7,4 Prozent, im Bezirk Melk landen sie 5,88 Prozent (+1,25). „Ich hatte Gänsehaut am ganzen Körper“, lässt Grünen-Bezirksspitzenkandidatin Barbara Gasner den Moment der ersten Hochrechnung Revue passieren. Der geschlagene Intensivwahlkampf war auch der erste Wahlkampf der Leibenerin als Spitzenkandidatin. Zur Erinnerung: Sie ist auch erst seit drei Jahren politisch aktiv, seit 2020 Grünen-Gemeinderätin. „Das waren jetzt natürlich drei Wochen Vollgas, aber das nimmt man gerne in Kauf. Ich habe sehr viele Erfahrungen gesammelt, vor allem positive! Ich habe sehr viel Zuspruch und Unterstützung erfahren“, zieht sie Bilanz.

Bei den NEOS ist Bezirksspizenkandidat Mario Ivanic mit dem Ergebnis zufrieden: „Wir werden den Regierenden auf die Finger schauen und dafür sorgen, dass wieder die Menschen im Mittelpunkt stehen, nicht die Mächtigen.“

Landtagswahl 2023 Wahlsonntag im Rückblick: ÖVP-Absturz, FPÖ-Triumph & SPÖ-Verluste

Im Überblick Alle Infos zur NÖ Landtagswahl 2023

Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.