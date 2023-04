Benefizkonzert erspielte 835 Euro für Licht ins Dunkel

Bereits zum dritten Mal fanden in Nöchling die Freundschaftskonzerte statt. Veranstalter waren auch diesmal wieder Umweltgemeinderat Johann Gschossmann und seine Frau Marianne, die in die Turnhalle der Volksschule luden. An den beiden Tagen verfolgten rund 260 Gäste die Darbietung der Künstler.

„Das Publikum war begeistert, es gab sogar Standing Ovations“, ist Gschossmann über den großen Erfolg erfreut. Er ist auch voll des Lobes über die Professionalität der Künstler und der Qualität der dargebotenen Leistungen.

Die Sopranistin Julia Fußthaler ist gebürtige Nöchlingerin und begann bereits im Alter von acht Jahren mit Querflöten- und später mit Klavierunterricht an der Musikschule Yspertal. Nach dem Gymnasium in St. Pölten studierte Fußthaler an der Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien. Es folgten zahlreiche Gesangsausbildungen, unter anderem bei Opernsänger Richard Helm.

Der in Krems geborene Florian Neulinger besuchte nach dem Stiftsgymnasium in Melk ebenfalls die Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien. Während seiner Zeit bei der „Militärmusik NÖ“ erhielt er auch Orgelunterricht am Kirchenkonservatorium in St. Pölten.

Gschossmann freute sich auch über die große Besucherzahl und deren Spendenfreudigkeit. „Wir konnten 835 Euro an ‚Licht ins Dunkel’ überweisen, ein großes Danke an Alle“.

