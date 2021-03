Es ist eine Tradition, die in fast allen 40 Gemeinden des Bezirks gelebt wird: die Stopp Littering-Aktion des Umweltverbandes. Anders als in den Jahren davor findet die Aktion heuer aber nicht in großen Personengruppen, sondern durch Einzelpersonen oder kleine Personenkreise statt.

Wer sich bei den NÖ Umweltverbänden meldet, der bekommt zudem Hilfsmittel wie Sammelsäcke, Handschuhe und Warnwesten für den „Frühjahrsputz“ in der Gemeinde zur Verfügung gestellt.

Im südlichen Waldviertel rief zuletzt die Gemeinde Nöchling und ÖVP-Vizebürgermeister Stefan Niterl zum Müllsammeln auf. Das gemeinsame Aufräumen von achtlos weggeworfenem Müll soll die Menschen für einen achtsamen Umgang mit der Natur sensibilisieren. In kleinen Familiengruppen, unter Einhaltung der Corona-Maßnahmen, wurde entlang von Straßen, Wiesen und Wäldern weggeworfener Abfall eingesammelt.

„Besonders für Kinder ist das Müllsammeln immer wieder spannend. Man kann es fast mit einer ‚Schatzsuche‘ vergleichen und sie somit zu einem Spaziergang motivieren. Ganz nebenbei lernen sie auch einen nachhaltigen Umgang mit Umwelt und Natur“, erklärt Niterl.

Enttäuscht über den vielen Müll zeigen sich die Mitorganisatoren Johann Gschossmann und Bernhard Scheibreithner: „Es ist kaum zu glauben, wie viel Dreck in unserer Natur landet.“ Und gefunden wurde dabei einiges: Neben Zigarettenstummeln und Plastikverpackungen auch Dosen und ein Küchenmesser. Die Müllsammelaktion für alle Nöchlinger läuft noch bis Ende März

Vor den verheerenden Folgen von achtlos weggeworfenem Müll für die Tiere warnt Bauernbund-Präsident Georg Strasser. „Immer öfter landen Dosen und Plastikverpackungen im hohen Gras und in weiterer Folge kleingehäckselt am Frühstückstisch unserer Kühe.“ Weidetiere essen oftmals schädliche Fremdstoffe mit. Nicht selten führt dies zu Entzündungen und im Extremfall zum Tod des Tieres.