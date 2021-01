Christian Enengl ist fündig geworden. Er hat das Glück gefunden. In seinem neu erschienenen Buch „Perspektiven des Glücks“ teilt er seine Gedanken zu Religion, Spiritualität, Philosophie und eben Glück.

Zehn Jahre sind vergangen seit der grundlegenden Vision bis zur Publikation heuer. Der Autor erzählt: „Ich habe mir oft selbst Fragen zum Leben gestellt, aber nirgends Antworten gefunden.“ Zuerst war das Buch nur für Christian Enengl selbst. Dieses Jahr hat er sich entschieden, es zu veröffentlichen.

„Wenn ich glücklich sein will, muss ich ‚ich selbst‘ sein. Das Buch ist Teil von mir. Jetzt wollte ich es nicht mehr verstecken“, erzählt er. Enengl ist beruflich in der Videobearbeitung tätig. Von der Beratung seiner Kunden ging es weiter bis zum Mentoring. Enengl meint, dass ihm das Coaching gut liegt, aber: „Jeder Mensch geht seinen Weg, begegnet Herausforderungen und gibt das Erlernte weiter. Also eigentlich ist jeder in gewissem Maße ein Coach.“ Seit der Veröffentlichung seines ersten Buches erlebt der 42-Jährige positive Rückmeldungen aus seinem Umfeld. Er hört von alten Freunden, führt viele Interviews. „Ich fühle mich schon etwas prominent“, lacht er.

Gerade in solchen Zeiten sei es für ihn wichtig, bewusst zu leben. Die Corona-Pandemie hat nachweislich großen Einfluss auf die Gefühlswelt der Menschen. Enengl möchte anderen mit seinem Buch helfen. Er selbst sei zu 100 Prozent angekommen.