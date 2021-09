Trinkwassermisere 2008 in Nöchling: Wer hätte gedacht, dass gerade dieses Thema der Gemeinde nun positive Aufmerksamkeit bringt – im Film, mit Naturidylle und Menschen mit besonderer Erdung. Akteure, die „just for fun“ ihre Rollen überstreifen wie eine zweite Haut. Mastermind Karl L. Furtlehner setzt bei seinem Werk „Halbmännerwelt“ nicht auf halbe Sachen. Dass Josef Hader in vieler Hinsicht sein Vorbild ist, ist nicht zu übersehen. Furtlehner liebt die Tragikomödie und den persönlichen Bezug zur Region. Der Humor so trocken wie der Südhang bei Haders Elternhaus, die Dialoge minimalistisch, die Mimik präsent. Großes Plus, ohne die Schauspielleistung zu schmälern: Kamera und Ton vom Fachmann. Fazit: Wer Hader mag, wird auch Halbmännerwelt mögen. Vorhang auf für die Antihelden – alles wird gut.