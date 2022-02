Großes Kino für Indie-Film: Halbe Männer und volle Säle

Wenig Budget, großer Einsatz, beachtlicher Erfolg: Der überregionale Kinostart der Tragikomödie „Halbmännerwelt“ in Linz und St. Pölten steht bevor. Filmemacher Karl L. Furtlehner über bisherige Erfolge seines ersten abendfüllenden Films.

NÖN: Die Zeit der Vorpremieren ist vorbei. Wie sieht Ihr Resümee aus?

Karl L. Furtlehner: Die im Frühjahr und Herbst 2020 organisierte Vorpremierentour konnte ja wegen bekannter Gründe nicht stattfinden. Da auch 2021 die Zeit für einen breiteren Start ungewiss schien, machten wir im Sommer 2021 eine kleine, feine Tour beginnend in Nöchling. Wir haben uns bei den Vorführungen viel Zeit für Gespräche genommen und das Feedback war wirklich sehr gut. Das motiviert uns, nun die Kreise, ausgehend von Nöchling, größer zu ziehen und „Halbmännerwelt“ überregional zu zeigen, um so nach und nach mehr Cineasten zu erreichen.

Der regionale Kinostart rockte: In Grein lockte der Film 2021 die zweitmeisten Gäste an …

Furtlehner: Ja, wie das Kinomalvier Wieselburg hat auch das Stadtkino Grein den Film ab September 2021 eingesetzt. Als Zuckerl waren wir in Grein mit mehr als 400 Besuchern zweitbestbesuchter Film im Jahr 2021 – was uns sehr freut. Die Werbung fand sehr viel durch Mundpropaganda statt. Vielen Dank an dieser Stelle an alle, die uns supporten.

Sie machen bei Publikumsgesprächen speziell auf die kurze Drehzeit von 17 Tagen aufmerksam. Wie ist der Tenor?

Furtlehner: Das Publikum ist sehr beeindruckt und staunt über die kurze Drehzeit und auch darüber, dass fast alle Mitwirkenden zur Gänze in anderen Jobs tätig sind.

Die Premiere am 21. Februar im Cinema Paradiso St. Pölten ist ausverkauft – macht das die Mundpropaganda?

Furthlehner: Ja, unsere Kanäle mittels Facebook und auch Mundpropaganda funktionieren sehr gut. Mittlerweile wurde ein zweiter Saal geöffnet, dieser ist auch schon wirklich gut gebucht. Herzlichen Dank an Josef Hader, der an beiden Premierentagen in Linz und St. Pölten für Publikumsgespräche mit dabei ist. Und natürlich auch herzlichen Dank an alle Mitwirkenden und Unterstützer, vor wie auch hinter der Kamera, ohne die dieser Film nicht möglich gewesen wäre!

Wie läuft der Vertrieb weiter, in welche Kinos soll der Film noch kommen?

Furthlehner: Der Film wird von uns im Selbstvertrieb vermarktet. Interessierte Kinos und Veranstalter, Vereine etc. können sich gerne bei uns melden. In Linz und St. Pölten wollen wir nun überregional auf uns aufmerksam machen und den Film anschließend weiteren Kinos anbieten. Vorerst sind in Oberösterreich Kinostarts in Freistadt und Katsdorf geplant. In Niederösterreich soll der Film im März im Acht Millimeter-Kino Mank und der Filmbühne in Waidhofen an der Ybbs gespielt werden. Weitere Gespräche laufen, wir wollen nach Wien und später vielleicht nach Bayern – dort könnte der Film auch gut passen.

Gibt’s denn schon Ideen für einen neuen Film?

Furthlehner: Die gibt es, und wenn ich Muße habe, dann feile ich immer an weiteren Geschichten. Jetzt ist allerdings der Fokus voll auf den Filmvertrieb gerichtet.

