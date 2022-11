Internationale Bühne ruft nach Amateur-Filmemacher Karl L. Furtlehner

Ohne Budget gibt es keine großen Sprünge? Manchmal doch, zeigt Karl L. Furtlehner vor. Der Nöchlinger konnte mit seinem Low-Budget-Streifen „Halbmännerwelt“ im Oktober bei den 56. Internationalen Hofer Filmtagen das deutsche Publikum beeindrucken. Schon die Einladung zu diesem renommierten, nach der Berlinale zweitgrößten Filmfestival in Deutschland, war für den Amateur-Filmemacher eine besondere Anerkennung für seine jahrelange Arbeit.

Eine gelungene Premiere, so Furtlehner: „Hof ist unser erstes Festival. Am vorletzten Tag der Frist haben wir eingereicht, wenige Tage später hat sich Festivalleiter Thorsten Schaumann gemeldet, dass seinem Team der Film gut gefallen hat und wir zur Präsentation eingeladen sind.“ Die Stadt in Nordbayern war Treff von Filmgrößen wie Annette Frier sowie zahlreicher Nachwuchsfilmemacher in den Genres Kurzfilm, Langfilm und Dokumentation, deutschsprachig sowie international. „Halbmännerwelt“ wurde als einer der rund 40 Langspielfilme vorgeführt und vertrat Österreich passend am Nationalfeiertag. Der Zuspruch des deutschen Publikums weckt Hoffnung, dass auch deutsche Filmverleiher und Streamingdienste hellhörig werden: „Solche Kontakte wären natürlich ein Traum“, gesteht Furtlehner.

Ein zweiter Traum wird bereits Realität: Am 4. Dezember steht die Premiere im geschichtsträchtigen Filmcasino im 5. Bezirk in Wien am Programm. Dieser Kontakt entstand bei der Präsentation im Cinema Paradiso St. Pölten, berichtet Furtlehner: „Es freut mich sehr, dass unser Film diese Aufmerksamkeit bekommt und so weite Kreise zieht.“

