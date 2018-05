Es begann mit vier Alpakas: Margit Minke erfüllte sich gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten Christian Hillebrand den Traum vom eigenen Streichelzoo. Der Platz in der „Geimühle“ wurde schnell knapp: Neben Alpakas beherbergt sie unter anderem auch Zwergziegen, Esel, Schafe und Hasen. Dafür verließ Minke Wien, richtete sich in Nöchling ein.

Jetzt, neun Jahre und rund 20 Tiere später, muss sie den Streichelzoo allerdings schließen und kehrt in die Großstadt zurück. Das macht sie nicht freiwillig: Ihr Lebensgefährte verstarb plötzlich. „Es war unser gemeinsamer Traum, den ich jetzt schweren Herzens aufgeben muss“, schildert Minke ihre Situation. Alleine kann sie den Zoo nicht stemmen – und somit muss sie sich von der „Geimühle“ und den Tieren trennen. Alpakas und Zwergziegen hat sie noch.

„Manche Tiere habe ich selbst mit der Hand aufgezogen. Ich hänge an ihnen und will einen guten Platz für sie finden“, erzählt sie. Falls jemand Interesse an den Alpakas und Ziegen hat, ist Minke unter 07414/7307 erreichbar. Oder man spricht sie bei ihrem letzten Markt in der „Geimühle“ an: Von Donnerstag, 31. Mai, bis Sonntag, 3. Juni, verkauft sie Wollhandwerk, Sammlerstücke und Alpakaprodukte auf dem Streichelzoo. „Mein Herz hängt an der ‚Geimühle‘. Ich würde mich freuen, wenn so viele wie möglich ein letztes Mal vorbeikommen“, betont sie.