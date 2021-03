Bald aufatmen können in Nöchling nicht nur die Wirte, sondern auch die ganze Gemeinde. Als die Gastronomie noch geöffnet war, standen den Bürgern zwei Lokale zur Verfügung. Die Bäckerei Katzengruber und das „Teichstüberl“ konnten für große Feierlichkeiten allerdings nicht den nötigen Platz bieten.

Abhilfe soll nun Stefan Furtlehner schaffen: Bald soll der „Nöchlingerhof“ neu eröffnet werden. „Wir sind schon bereit. Sobald wir es dürfen, machen wir auf“, erklärt der künftige Wirt. Das Lokal bietet zwar keinen Saal, aber trotzdem Platz für viele Gäste. Auf einen Abholdienst wird bislang verzichtet. Lieber will man die Gäste persönlich in den eigenen Räumlichkeiten willkommen heißen, meint Furtlehner.

Noch ein weiteres Lokal soll bald seine Pforten öffnen. Das Gasthaus Gruber hat neue Besitzer. „Vermutlich wird da im Sommer aufgesperrt“, erzählt ÖVP-Ortschef Roman Grabner. Dass es wieder größere Wirte in Nöchling gibt, sei wichtig für die Kommune. „Dann können Begräbnisse abgehalten werden. Wir freuen uns, wenn sich das vom Platz her wieder ausgeht. Die Trauerfamilie musste früher in Nachbargemeinden ausweichen“, sagt Grabner.