Als Anfang des Jahres eine Schließungswelle zehn Bankstellen der Region Mittleres Mostviertel erfasste, war auch die Filiale in Nöchling (Raika Region Amstetten) im Gespräch. Man entschied sich aber dafür, den Standort zu erhalten.

Lediglich die Schalterzeiten wurden reduziert: Zweimal in der Woche, montags und freitags, war die Bankstelle besetzt. Ab Juni stand den Raika-Kunden in Nöchling nur mehr montags, von 14 bis 16 Uhr, Personal vor Ort zur Verfügung. Doch auch das gehört bald der Vergangenheit an.

Wie der NÖN zugetragen wurde, war die Zukunft der Nöchlinger Raika-Filiale Thema bei einer Besprechung in der Vorwoche. „Die Bank wird definitiv nicht zugesperrt, auch der Bankomat bleibt erhalten“, gibt Geschäftsleiter Andreas Weber von der Raiffeisen Region Amstetten erstmals Entwarnung. Allerdings wird die Filiale künftig keine geregelten Schalterzeiten mehr haben.

Zu wenig Frequenz für Schalterbetrieb

„Wir können es uns aufgrund fallender Frequenz nicht mehr erlauben, die Bank zu besetzen. Je nach Kundenwunsch können aber natürlich Termine vor Ort ausgemacht werden“, erläutert Weber gegenüber der NÖN.