Unterhaltung gegen Langeweile in der Heimquarantäne: Der Nöchlinger Kabarettist Josef Hader hat sich etwas Besonderes in Zeiten der Coronakrise einfallen lassen. Seine Auftritte wurden zwar abgesagt oder verschoben – dank Online-Stream müssen Hader-Fans aber nicht auf die neuen Termine warten. Auf „player.hader.at“ gibt es zwei seiner Programme kostenlos und jederzeit zu sehen.

Indes verbringt der Nöchlinger viel Zeit am Schreibtisch. „Ich hatte für diesen Frühling eine Schreibklausur geplant, wo ich in Ruhe zu Hause an einem neuen Programm schreibe. Komisch ist nur, dass jetzt alle anderen auch mitmachen“, scherzt er gegenüber der NÖN.

Hader hofft auf ein Umdenken in Österreich, sobald die Coronakrise überstanden ist: „Wir sollten wieder mehr Produkte in Europa produzieren, auch wenn das ein paar Cent mehr kostet. Und wir sollten alle in Zukunft mehr regionale Produkte kaufen.“