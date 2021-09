"Ich erinnere mich gerne an die Drehzeit der 'Mariandl'-Filme, so auch an Emmersdorf. Das war die schönste Zeit meines Lebens", sagt Waltraud Haas im Beisein einiger Bürger im Emmersdorfer Gemeindeamt. Die Kult-Schauspielerin war heute zu Besuch in der Gemeinde an der Donau. Um die Ortschronik auf neue Beine zu stellen, lud sie BNE-Bürgermeister Richard Hochratner ein. Die 94-Jährige (!) plauderte über die Drehzeit in Emmersdorf - was sie dabei so erlebte und wie sie auf ihre Karriere zurückblickt, lesen Sie in der nächsten Ausgabe der Melker NÖN bzw. im E-Paper.