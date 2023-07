Lieblingseis im Bezirk Melk: Immer wieder Vanille!

Aufgeregte Kinder, leicht gestresste Eltern und neugierige Seniorinnen und Senioren tummeln sich bei 30 Grad vor der Eisdiele. Was sonst sollte man an einem Sommertag tun? Wenn's richtig heiß ist, ist der Gusto auf Eis schließlich am größten. Auch ich stehe hier – aber im Unterschied zu dem Rest der Schlange dienstlich. Für den NÖN-Eis-Check nahm ich vier Eishersteller im Bezirk unter die Lupe. Die Auserwählten sind in der Umgebung keineswegs unbekannt.

Die erste Schlange, in der ich mich einreihe, ist vermutlich eine der längsten im Bezirk. Das Café Maria Theresia der Familie Braun in Maria Taferl hat sich über die Jahre als Spezialist für Qualität etabliert. „Wir verwenden nur die höchste Qualität. Das ist unsere Philosophie“, schildert Chef Gerald Braun.

Das große Grübeln beginnt bei den meisten schon in der Schlange. Zugegeben, nicht bei mir, denn ich gehöre der wohl raren Sorte der Eis-Spontan-Entscheider an. In meinem Fall fiel die kurzentschlossene Wahl dann auf das Marilleneis. Womöglich gelüstete mir nach einer Rarität, was ja aufgrund der ernüchternden Marillenernte dieses Jahr durchwegs auf die Frucht zutrifft.

Das Marilleneis kann diesen Wunsch ohneweiters erfüllen, immerhin punktet es neben cremiger Konsistenz mit fruchtigem Aroma. Der Grund: Ins Eis kommen keine Ersatzstoffe. Eine Tatsache, die nicht nur soeben durch mich – und nicht nur einmal – honoriert wurde. Herauszuheben ist dabei das „Goldene Stanitzel“, das der Familie Braun erst kürzlich verliehen wurde. Die Saisonalität und Regionalität der Eiscreme, die man durchaus auch schmecken kann, dürfte Triebfeder für die Bewertung gewesen sein.

Im Café Maria Theresia setzen Kundinnen und Kunden für das perfekte Stanitzel aufgrund der Vielfalt zumeist auf die altbewährte Kombi aus Lieblingseis und Pilotversuch: „Viele nehmen dann eine klassische Sorte wie Vanille oder Haselnuss mit einer anderen, hauseigenen Kreation – wie etwa unser Kraftlackl-Eis, ein Waldheidelbeereis mit Bauernkriecherl“, erklärt Braun.

Wenn von Eis-Prämierungen gesprochen wird, dann führt der Weg unweigerlich auch nach Kilb, zum Bioladen Hansinger. Qualität wird auch hier hochgehalten – das spiegelt sich natürlich auch im Eis wider. Hansinger setzt bei seinen Kreationen auf Echtheit: „Bei uns kommt nur die ganze Frucht hinein, Zusatzstoffe lassen wir weg. Deswegen bieten wir Eis von Früchten an, die wir selbst haben, etwa das Dirndl-Eis“, erklärt Günter Hansinger. Kaum verwunderlich ist es also, dass auch die Kundschaft gerne zu jenen Sorten greift. Aber auch Mohneis oder Minze und Basilikum liegen im Trend. Wer also auch einmal Kräutereis probieren möchte, ist hier an der richtigen Adresse. Der Pluspunkt: „Das ist alles vom eigenen Garten“, beschreibt er. Kürzlich liebäugelte Hansinger auch mit dem Wirtshaus Beringer. Aus der Liaison sind ganz besondere Sorten für das Wirtshaus entstanden: Kürbiskern-, Basilikum- oder Brennnesseleis.

Wonach schmeckt denn dieses pechschwarze Eis?

Trotz kreativer Eiskreationen, ist dennoch nicht jeder Kunde und jede Kundin so experimentierfreudig. Denn am beliebtesten sei auch beim Hansinger in Kilb nach wie vor die „sichere Wahl“: Vanille. Haselnuss, Dirndl und Mohn stehen der Nummer Eins aber in nicht viel nach.

Vielfach fällt der Begriff „Vanille“ auch an der Eistheke des Hotel-Restaurants zur Post in Melk. In der Bezirkshauptstadt ist der Betrieb der Familie Ebner nicht nur aus Gründen der langen Historie Anlaufstelle für Eisfans. Bei einer Auswahl von 24 Sorten ist die Entscheidung keine leichte. Die Vitrine gestaltet sich bunt: „Wir haben auch Sorten wie rosa Grapefruit, Maracuja, Mohn, Tiramisu, Nougat, Topfen oder Zwetschke. Letzteres gibt es vielleicht auch nicht so oft“, zählt Chefin Margaret Ebner auf. Die vielen Sorten scheinen dem Klassiker keine Konkurrenz zu sein, denn auch bei Ebner sei Vanille die unangefochtene Nummer Eins. Feinschmecker und Fans von klassischem, gutem Eis kommen hier also gleichermaßen auf ihre Kosten.

Wer gerne die Auswahl hat, steht in der Schlange vor der Theke des Café Intakt in Pöchlarn ebenfalls richtig. Mit einer Auswahl von – ebenso – 24 Sorten sieht man sich hier konfrontiert. Mit 08/15 darf man aber nicht rechnen, denn im Eislabor von Niko und Nahid Hasic entsteht so manch außergewöhnliche Sorte. „Neben den klassischen Sorten ist gerade das schwarze Kokos-Eis beliebt“, erwähnt Nahid Hasic. Und das ist wirklich pechschwarz, aber locker-cremig und schmeckt tatsächlich nach Kokosnuss. Besonders ist im Intakt auch die große Auswahl an veganem, laktose- und glutenfreiem Eis: „Die Leute kommen extra von Amstetten, weil wir im Umkreis eine der wenigen sind, die sich darauf spezialisiert haben“, erklärt sie.

Überdies pocht Hasic sehr auf Frische: „Bei uns wird das Eis tagtäglich produziert. Es steht also nie länger als einen Tag in der Vitrine“, berichtet sie. Zu empfehlen sind die Eisbecher. Auch dafür wird das Obst immer frisch aufgeschnitten. Die Basis für die Eisbecher ist übrigens zumeist – wenig überraschend – Vanilleeis.

Beim „Goldenen Stanitzel“ räumten Gerald und Theresa Braun heuer abermals ab. Foto: Otto Krausam

Durchaus kreative Sorten gibt es im Bioladen Hansinger. Foto: privat