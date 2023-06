Bischofstettner Ortschefin: „Familie ist Kraftquelle in meinem Leben“

Seit der jüngsten Gemeinderatssitzung am vergangenen Donnerstag ist Gerlinde Muhr neue Bürgermeisterin von Bischofstetten. Sie folgt auf den überraschend zurückgetretenen Ex-Ortschef Werner Nolz (beide ÖVP).

NÖN: Sie sind die erste weibliche Bürgermeisterin in Bischofstetten. Auf welche Aufgaben im neuen Amt freuen Sie sich am meisten?

Gerlinde Muhr: Der Kontakt mit den Mitmenschen ist mir – wie schon bisher auch in meiner Arbeit für die Marktgemeinde Bischofstetten – wichtig. Daher freue ich mich auf die vielen weiteren Begegnungen, Gespräche und Veranstaltungen mit den Gemeindebürgern.

Die Übergabe erfolgte geordnet, welche Tipps konnte Ihnen ihr Vorgänger bereits mit auf den Weg geben?

Muhr: Als geschäftsführende Gemeinderätin hatte ich in den vergangenen Jahren schon Einblick in die Gemeindearbeit. Aber klar: Werner Nolz und ich haben bereits einige gemeinsame Stunden am Amt verbracht, um Detailinformationen durchzugehen. In seiner Funktion als Bauhofleiter bleibt er weiterhin tätig, was mich persönlich natürlich sehr freut. Auch Siegfried Dörfler setzt in gewohnt zuverlässiger Weise in Zukunft seine Aufgaben als Vizebürgermeister fort und im Gemeindevorstand haben wir einen sehr guten Austausch zu den anstehenden Themen.

Die Suche nach Kandidatinnen und Kandidaten für das Bürgermeisteramt gestaltet sich in vielen Gemeinden schwierig. Als Sie ihr Vorgänger fragte, war Ihnen klar, dass Sie das Amt übernehmen werden?

Muhr: Ich habe gemeinsam mit meiner Familie natürlich sehr gut überlegt, ob und wie wir diese zusätzliche Aufgabe bewältigen können. Meine Familie ist die wertvollste Basis und Kraftquelle in meinem Leben und auch mein Beruf bleibt weiterhin ein sehr wichtiger Teil meines Arbeitsalltages. Aber ich bin zuversichtlich, dass es mir mit der Unterstützung meines Umfeldes gelingen wird, alles unter einen Hut zu bringen.

Welche aktuellen Herausforderungen stehen für Sie auf der Tagesordnung? Welche Projekte wollen Sie bis zur Gemeinderatswahl 2025 noch umsetzen?

Muhr: Kernaufgabe ist die Errichtung des neuen viergruppigen Kindergartens, den wir heuer im Frühjahr schon einstimmig im Gemeinderat beschlossen haben. Aber auch der weitere Ausbau von Glasfaser in den Rotten wird uns beschäftigen.

Aktuell kämpfen viele Gemeinden auch mit der finanziellen Situation. Wie geht die Gemeinde Bischofstetten mit dem aktuellen Kostendruck um?

Muhr: Natürlich können wir uns diesem Kostendruck nicht entziehen, vor allem auch durch unser vorhin erwähntes Bauvorhaben. Daher werden wir, wie schon bisher auch, die zur Verfügung stehenden Mittel effizient und bewusst für die geplanten Projekte zum Vorteil für die Bevölkerung einsetzen.