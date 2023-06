Buchberger-Abschied:„Ich habe mich nie bestechen lassen“

Mit Ende Juni legt der Hofamt Prieler Bürgermeister Fritz Buchberger (ÖVP) nach fast drei Jahrzehnten sein Amt zurück. Mit Wehmut, wie man im NÖN-Gespräch merkte. Neuer Bürgermeister wird Buchbergers bisheriger Vizebürgermeister Franz Jaschke.

NÖN: Warum haben Sie sich ausgerechnet jetzt zum Rücktritt entschieden?

Friedrich Buchberger: Mein Credo war immer, mit 65 Jahren soll man aus der aktiven Politik ausscheiden. Dieses Vorhaben habe ich bereits bei der Gemeinderatswahl 2020 angekündigt. Bei der Zusammenstellung des Teams habe ich betont, dass derjenige Vizebürgermeister werden soll, der mir auch nachfolgen wird. Vor zwei Jahren habe ich dann angekündigt, dass ich 2023 ausscheiden werde. Danach gab es bei meiner Frau gesundheitliche Probleme, was mich dann zusätzlich bewogen hat, diesen Weg zu gehen. Es ist ein guter Zeitpunkt, denn ich habe ein sehr gutes Team , welches jetzt übernehmen kann. Ganz bin ich nicht weg, so hat mich mein Nachfolger gebeten, beim Projekt Gesundheitszentrum, wo noch einiges an Vorarbeit zu leisten ist, mitzuwirken. Ich gehe zwar mit Wehmut, aber dankend, dass mir der Herrgott so ein schönes Leben geschenkt hat. 35 Jahre Briefträger in meiner Heimatgemeinde und fast drei Jahrzehnte Bürgermeister – ich kann mir nichts schöneres vorstellen.

Gab es nie den Zeitpunkt, wo Sie sich dachten, man hängt noch bis zur Gemeinderatswahl an?

Buchberger: Es war der Wunsch da, dass ich noch weitermache und auch noch bei der Wahl 2025 kandidieren soll. Ich glaube aber, es ist jetzt ein guter Zeitpunkt zu übergeben und mich anderen Sachen zu widmen. Es ist auch schön, dass jetzt alle sagen, „schade, dass du gehst“.

Welche Projekte werden dies sein?

Buchberger: Ich werde die Seniorenbund-Ortsgruppe übernehmen, ich werde mich auch als Pfarrkirchenrat mehr engagieren. So stehen einige Dinge in der Pfarre an, wie der Verkauf der alten Pfarrkirche oder der Pfarrsaal. Was ich auch ganz stark weitermachen werde, ist das Hilfswerk, wo ich seit mehr als 20 Jahren Obmann bin. Wir werden das Hilfswerk Ysper-Donautal mit dem Südlichen Waldviertel zusammenlegen. Auch habe ich dann mehr Zeit für meine Führungen im Donaukraftwerk.

Sie waren fast 30 Jahre Bürgermeister. Was nimmt man aus diesen drei Jahrzehnten mit?

Buchberger: Ich kann nicht anders als bei den Leuten zu sein. In mir brennt noch immer ein Feuer und ich bin gerne bei den Leuten und helfe. Mitnehmen? Ehrlichkeit, offen sein für die Gemeinschaft und nie einen über den Tisch ziehen. Man kann Emotionen haben, aber man muss sich am nächsten Tag wieder in die Augen schauen können. Mein Leitspruch war immer: Es passiert nichts Gutes, außer man tut es.

Ehrlichkeit ist in der Politik aber oftmals eine rare Tugend.

Buchberger: Ja, das stimmt. Aber mir war Ehrlichkeit immer wichtig, denn Lügen holen einen ein. Auch war mir wichtig, dass ich mich nie bestechen lasse, auch das habe ich zur Genüge gehabt.

Es hat mehrere Bestechungsversuche gegeben?

Buchberger: Ja, die hat es immer wieder gegeben. Man hat Gutscheine oder Reisen angeboten bekommen, jedoch keine Geldleistungen. Aber: Man braucht eine reine Weste, das ist in der Politik das Wichtigste.

Wieviel Verzicht bedeutet das Bürgermeisteramt für das private Umfeld und das Privatleben?

Buchberger: Wenn die Leute spüren, dass du es ernst meinstmit ihnen und auch für sie da bist, dann springt der Funken rüber und dann sind das keine Probleme. Man kann alles lösen. Du hast in jeder Gemeinde eine Handvoll, die einen sekkiert. Als ich Bürgermeister wurde, hat mir ein Junger ein Bier bezahlt und mir versprochen, er sekkiert mich die gesamte Amtszeit. Das hat er eingehalten.

Aktuell wird es immer schwieriger, einen Nachfolger bzw. überhaupt einen Kandidaten für das Bürgermeisteramt zu finden. Wie schwer war die Suche in Hofamt Priel?

Buchberger: Ich verstehe, warum immer weniger Bürgermeister werden wollen. Ich habe jetzt auch ein Problem mit meiner Pension, weil es diese soziale Absicherung nicht mehr gibt, die ist irrsinnig schlecht. Natürlich habe ich jetzt auch eine viel niedrigere Pension bei der Post, da auch gewisse Vorrückungen wegfielen. Ich will nicht sagen, dass die Bürgermeister mehr verdienen müssen, viel wichtiger wäre der Pensionsanspruch und die soziale Absicherung. Eines muss ich auch sagen: Wie ich begonnen habe, hat es noch eine Handschlagqualität gegeben. Heute muss man wen finden, der Verantwortung übernehmen will und Entscheidungen trifft. Die Politiker, die wir haben, sollten sich einmal Gedanken machen und die Entscheidungsfreudigkeit überdenken.

Bei der kommenden Gemeinderatssitzung wird Franz Jaschke (ÖVP, links) zum Nachfolger von Friedrich Buchberger gewählt. Foto: privat

Rückblickend: Was waren ihre größten Erfolge, die größten Projekte – auf was ist man stolz?

Buchberger: Das Highlight war, gemeinsam mit der Kanalisierung das Gemeindezentrum gebaut und dadurch den Ort Hofamt Priel erschaffen zu haben. Dadurch ist den Hofamt Prielern erst bewusst geworden, dass wir Hofamt Prieler sind. Damit ist auch eine immense Aufbruchsstimmung entstanden. Plötzlich sind die Vereine aktiver geworden und zusätzliche Vereine sind entstanden. Dadurch hat sich eine wunderschöne Gemeinschaft entwickelt. Man braucht sich nur die Luftbilder von 1994 und jetzt anschauen, wie sich die Gemeinde verändert hat. Das ist eine Genugtuung, aber nicht mein Verdienst, sondern von allen, die daran mitgearbeitet haben.

Erinnern Sie sich an ein Projekt zurück, welches bei der Umsetzung besonders mühsam war?

Buchberger: Natürlich sind immer wieder Projekte mühsam, aber ich gehöre zur Generation, die sagt, Probleme sind da, um gelöst zu werden. Wichtig ist, mit allen auf gleicher Augenhöhe zu agieren. Wie sagte unser Alt-Landeshauptmann immer? „Wenn es einfach wäre, würde man uns nicht brauchen“.

In drei Jahrzehnten läuft nicht immer alles rund – wo sind rückblickend Fehler begangen worden oder welches Projekt würden Sie heute anders machen?

Buchberger: Mein größter Fehler war, wie wir die Finanzgeschichten auf Fremdwährung und endfällig umgestellt haben und ich damals nicht auf mein Bauchgefühl gehört habe. Heute würde ich bei manchen Entscheidungen mehr auf mein Bauchgefühl hören. Aber, das ist mir am Ende meiner Amtszeit wichtig zu betonen: Trotzdem haben wir uns gegenüber den normalen Euro-Krediten noch einiges erspart.

Nach drei Jahrzehnten im öffentlichen Leben sind Sie ab Sommer Privatperson. Angst vor dem Pensionsschock?

Buchberger: Ich gehe dankend und im Wissen, dass alles sehr gut weiterläuft. Ich werde keinen Pensionsschock haben, aber ich brauche die Leute und kann nicht nur daheim sitzen. Ich gehöre zur Generation, die gerne was gibt. Ich habe aber auch eine wunderbare Familie, wo ich mich freue, mehr Zeit mit ihr zu verbringen und ich hoffe, dass ich auch bald Enkelkinder bekomme.