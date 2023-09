„Ich habe ihre Bücher geliebt. Außer die 'Geschichten vom Franz'“

Frau Strauss, Sie sind in Pöchlarn aufgewachsen. Sie sind heute Teil vieler Christine-Nöstlinger-Produktionen, etwa bei der Verfilmung von „Maikäfer flieg“, Sie tragen auch gerne Texte der Schriftstellerin vor. Waren Sie denn auch schon als Kind ein Fan Nöstlingers?

Ursula Strauss: Ja, absolut. Ich habe als Kind generell viel und gerne gelesen - und ihre Bücher habe ich geliebt. Außer die „Geschichten vom Franz“ (lacht).

Warum die nicht?

Strauss: Ich habe sie damals nicht gelesen. Mich haben Geschichten mit einer männlichen Hauptfigur damals nicht so angesprochen.

Dann aber sicher „Die feuerrote Friederike“, richtig?

Strauss: Genau! „Die feuerrote Friederike“, eine Kämpferin. Christine Nöstlinger hat Geschichten über Heldinnen und Helden geschrieben, die Probleme haben, aber nicht aufgeben. Das hat mir immer schon gefallen.

Vergangene Woche startete die Fortsetzung der Kinoadaption von Nöstlingers Kinderbuchklassiker „Neue Geschichten vom Franz“ in den österreichischen Kinos. Sie spielen im Film – an der Seite von Simon Schwarz – die Mutter vom Franz. Worauf legten Sie bei der Rolle Wert?

Strauss: Darauf, den beiden Figuren so gut wie möglich gerecht zu werden. Die Eltern vom Franz sind liebevoll, hören ihren Kindern zu, das ist eine funktionierende Familie. Die Fröstls, die san cool (lacht)! Sie lassen ihren Kindern auch Freiheiten.

Man kennt Sie aus vielen Produktionen „für Erwachsene“. Welchen Reiz macht für Sie ein Kinderfilm aus?

Strauss: Ach, ich unterscheide nicht in Kinder- oder Erwachsenenfilmen. Es geht immer darum, die Geschichte zu erzählen - und das Drehbuch von „Neue Geschichten vom Franz“ ist ein irrsinnig schön geschriebenes.

Jossi Jantschitsch, der den Franz Fröstl spielt, ist noch keine 15 Jahre alt. Wie ist es, wenn so junge Schauspielerinnen und Schauspieler Hauptrollen spielen? Wie verändert sich die Situation am Set?

Strauss: Film ist Film, Kollegen sind Kollegen, egal, ob kleiner oder größer. Man versucht, mit dem Gegenüber „zu schwingen“. Den einzigen Unterschied macht eigentlich der Arbeitsschutz bei so jungen Schauspielerinnen und Schauspielern: Die Drehtage sind nicht so lang.

Wie war das bei Ihnen, wann standen Sie das erste Mal vor der Kamera?

Strauss: Im Vergleich dazu sehr viel später. Bei meinem ersten Film, das war„Gelbe Kirschen“, war ich 33. Ich habe erst lange am Theater gearbeitet, bevor ich zu drehen begonnen habe.

Ihre Branche ist hart umkämpft, Corona hat die darstellende Künste stark getroffen, die Nachwehen werden auch noch lange zu spüren zu sein. Ist eine Schauspiel-Karriere heute noch erstrebenswert?

Strauss: Es ist doch so: Erstrebenswert ist nur, glücklich zu leben. Wenn man das Schauspiel in sich trägt, dieses kleine gefräßige Monster, das „Fütter mich, spiel, spiel, spiel!“ ruft, dann sollte man es auch versuchen. Es ist ein Beruf von Individualisten, jeder muss seinen Weg finden. Natürlich ist es anstrengend, aber wenn man es in sich hat, muss man's probieren.

Welchen Rat haben Sie für die, die diese Karriere anstreben?

Strauss: Das man seinen eigenen Weg finden muss. Es gibt kein Rezept, in unserem Beruf ist alles möglich und auch gar nichts.

Noch einmal zurück zum Film: Hauptfigur Franz ist kleiner als die anderen und seine Stimme wird, wenn er sich aufregt, piepsig-hoch. Alltagsprobleme, Zweifel, Hänseleien, weil man anders ist: Nöstlingers Stoff ist auch Jahrzehnte nachdem sie ihn geschrieben hat, hochaktuell.

Strauss: Das wird immer aktuell sein, weil Menschen eine große Grausamkeit in sich tragen. Ein Hauptproblem ist, dass es einfacher scheint, Negatives bei anderen zu suchen und sich nicht mit sich selbst zu beschäftigen. Man glaubt, sich damit den Schmerz zu ersparen, dabei geht es einem umso besser, je ehrlicher man mit sich selbst ist.

In „Neue Geschichten vom Franz“ geht es darum, wie Franz damit umgeht, dass sich zwei seiner Freunde nicht verstehen. Wie fanden Sie den Film?

Strauss: Ich habe ihn leider noch nicht gesehen - am Premierenabend musste ich noch nach Linz zu einem Konzert mit Ernst Molden. Aber ich freu mich schon darauf - das wird aber wohl ein Weihnachtsprojekt (lacht).

Ursula Strauss' Leseliste

Als Kind hat sie viel gelesen - und auch heute tut sie das gerne. „Ich liebe das Lesen. Ich lese ja beruflich viel, aber ansonsten fehlt mir leider oft die Zeit dafür“, sagt Ursula Strauss. Wenn's die Zeit erlaubt, dann greife sie greife am liebsten zur Belletristik: „Manchmal auch gern zu Krimis, aber am meisten zu Romanen.“ Das letzte Buch, das die Schauspielerin gelesen hat? „'Dunkelblum' von Eva Menasse.“ Lieblingsbuch? „'100 Jahre Einsamkeit' von Gabriel García Márquez!“