Psychologe: „Kids brauchen kein Smartphone, sondern maximal ein Telefo

NÖN: WhatsApp-Gruppen, Handyvideos, TikTok oder Youtube-Channels – Jugendliche sind aktuell per Smartphone in einer sehr schnellen Kommunikations- und Medienwelt. Welche Ratschläge geben Sie als Psychologe Eltern für den Umgang und die Nutzung des Smartphones?

John Haas: Wenngleich die Nutzung digitaler Medien die digitale Kompetenz stärkt, so sind vor allem bei Jüngeren drei Aspekte zu beachten. Diese sind die Nutzungsdauer, die Art der Nutzung und die Auswirkung auf die Lebensgestaltung. Die deutsche Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung sagt, dass bis zu einem Alter von zehn Jahren die Screen-Time, also die Gesamtzeit vor Bildschirmen aller Art, maximal eine Stunde pro Tage betragen sollte. Pro Lebensjahr kann diese Zeit um eine Stunde erhöht werden. Wichtig ist hier, dass die Nutzung zu Informationszwecken gefördert werden und der Unterhaltungs- und Kommunikationsanteil (Spiele, Videoclips, Chats) geringer ausfallen sollte. Leider üben aber gerade Unterhaltungsangebote aufgrund ihrer gefälligen Gestaltung einen größeren Reiz aus. Wachsam sollte man auf jeden Fall bei einem schleichenden Rückzug bei der Nutzung oder bei einer plötzlichen Verhaltensänderung sein.

Ein Foto in schlechtem Licht oder eine Beleidigung sind in WhatsApp-Gruppen oder auf Social-Media-Plattformen schnell geteilt und verteilt. Welche Gefahren bestehen hier für die Opfer und deren Psyche?

Haas: Messaging-, aber auch Social Media Plattformen sind durch ihren multimedialen Anspruch, der direkten persönlichen Ansprache und dem Wunsch, diese zeitnah und wiederholt zu nutzen in ihrer Wirkung auf die Beurteilung von sich selbst und anderer das wirksamste Medium. Besonders empfindsame Jugendliche sind hier verletzlich, was sie zusammen mit ihrem Erleben in der „realen“ Welt doppelt belasten kann. Eine andere Gefahr ist, dass soziale Beziehungen vorrangig virtuell erlebt werden und junge Menschen in „Schein- bzw. Traumwelten“ abgleiten.



Gerade WhatsApp-Gruppen sind bei Jugendlichen beliebtes Sprachrohr. Welche Tipps gibt es bei der Kommunikation in WhatsApp-Gruppen?

Haas: Die Zutaten lauten hier: Räumliche Entfernung bei hoher sozialer Nähe mit der Gefahr einer schädigenden Gruppenbildung. Daher sollten Messaging-Gruppen von sozial kompetenten Personen erstellt werden, Nutzungshinweise und eine inhaltliche Eingrenzung zu Beginn dargelegt werden und Personen die Möglichkeit gegeben werden, sich im Fall eines Konfliktes oder einer Beleidigung an jemanden zu wenden. Leider begünstigen alle Formen der digitalen Kommunikation, dass die Hemmschwelle sinkt. Völlig unmoderierte Gruppen neigen entweder zur Eskalation oder zur Ausdünnung. Daher ist es wichtig, auch bei kleinen Gruppen Communitymanagement zu betreiben.

Welche Tipps geben Sie Eltern beim Umgang mit ihren Kindern, die zu Mobbingopfern werden?

Haas: Im Prinzip ist Cyber-Mobbing nichts anderes als die technisierte Form des Mobbings im realen Leben. Eigentlich sind es 5 Schritte, die allgemein gegen Mobbing-Angriffe von jedermann gesetzt werden können. Nicht antworten, dokumentieren, blockieren, melden und löschen. In genau dieser Reihenfolge durchgeführt, setzt man einem Mobber die wirksamste aller Antworten entgegen, die auch verstanden wird. Was sich auf keinen Fall empfiehlt ist, zu verhandeln versuchen oder erneut die Nähe zu suchen. Eine Ablehnung soll eine Ablehnung bleiben, außer das Gegenüber entschuldigt sich glaubwürdig und stellt seine Motive für sein Handeln dar.

Welche Erfahrungen haben Sie aus der Praxis – welche Folgen hat Cyber-Mobbing für Jugendliche?

Haas: Gefühlt kommt jeder Jugendliche beinahe einmal damit in Kontakt. Cyber-Mobbing ist für mich die technisierte Version des sozialen Umfeldes, in dem sich eine Person befindet, befinden will oder auch muss. Daher kann es im Konfliktfall ratsam sein, das Umfeld rasch zu wechseln. In schweren Fällen, wie etwa einer erpressungsähnlichen oder drohungsbeladenen Kommunikation, kann das Ergebnis durchaus eine psychische Störung wie eine posttraumatische Belastungsstörung, eine Sozialphobie oder eine Angststörung die Folge sein. Dies ist dringend behandlungsbedürftig. Dabei sollte nicht das Strafrecht die Obergrenze sein, sondern das Prinzip, dass das Gegenüber in der Kommunikation Wert und Würde hat. Es darf weder im sozialen noch im digitalen Leben das Recht des Rücksichtslosesten gelten.

Es gibt oft schockierende Nachrichten aber auch gruselige Kettenbriefe – wie soll ihrer Meinung nach damit umgegangen werden?

Haas: Kettenbriefe, die Aussicht auf große Gewinne oder den drohenden Untergang der Welt. Alle Kettenbriefe sind durch ihren sensationistischen Inhalt so ausgelegt, dass der Empfänger andere durch die Weiterleitung animiert, es ihm gleichzutun. Daher mein Tipp der drei L: lesen, (daraus) lernen und löschen. Eltern sollten Kinder auch aufklären, dass nicht alles, was medial kursiert, wahr und hilfreich ist.

Kinder bekommen erstmals schon in der ersten Volksschule ein eigenes Mobiltelefon. Was raten Sie als Experte – ab wann sollte ein Kind ein eigenes Smartphone besitzen?

Haas: Prinzipiell brauchen Kids kein Smartphone, sondern maximal ein Telefon und das frühestens ab neun Jahren. Leider ist der soziale Wettbewerb in der Schule ein Treiber für einen frühen Kontakt mit dem Smartphone, wobei Expertinnen und Experten hier das Alter von etwa zwölf Jahren als sinnvoll erachten. Bei der Nutzung gilt vor allem bis zum Alter von etwa 13 Jahren, wie bei einem Medikament: Soviel wie nötig, so wenig wie möglich. Sonst gelten die Regeln für die Screentime im Allgemeinen. Auch wenn junge Menschen heute sozial gewandter wirken mögen, so ist es deren Hardware, sprich das kindliche Gehirn, das noch immer die selben Grenzen hat, wie vor zehntausenden Jahren. Mit der Fülle der technischen Möglichkeiten gehen prinzipiell Überforderung oder eine einseitige Nutzung einher.

Immer mehr Kinder nutzen trotzdem bereits in jungen Jahren das Smartphone. Braucht es in den Schulen eine bessere Wissensvermittlung beim Umgang mit dem Internet und den neuen Kommunikationsmitteln?

Haas: Wir befinden uns in der glücklichen Lage, faktische Informationen unabhängig vom Ort binnen Sekunden abrufen zu können. Das war früher nicht der Fall, wenn Sie an die mühsame Nutzung einer Bibliothek denken. Allerdings sind wir Menschen bequem und neigen dazu, attraktiv aufgemachten und leicht zugänglichen Inhalten mehr Zeit und Glauben zu schenken. Wissenserwerb war und wird immer anstrengen und Fakten sind oft nicht gefällig. Heute ist nicht mehr der technische Aspekt der Nutzung digitaler Endgeräte, das was es zu erlernen gilt, sondern die Bewertung der Inhalte. Es ist auch nicht schlecht, Werbung zu schauen, man muss nur wissen, dass es eine ist. Es ist auch nicht sinnlos fiktive Geschichten zu lesen, man muss es nur wissen. Mit dem Aufschwung von AI und der damit einhergehenden Fülle an nicht-faktischen Geschichten, stellt sich nicht nur den Jüngeren eine große Aufgabe.