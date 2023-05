Schönbühels neuer Ortschef im Interview: „Habe immer offenes Ohr“

Vor knapp einem Monat folgte Josef Kienesberger (ÖVP) auf Erich Ringseis, der 19 Jahre Bürgermeister der Gemeinde Schönbühel-Aggsbach war. Mit der NÖN sprach der Neo-Ortschef über den Start seiner Amtszeit.

NÖN: Sie sind seit einem Monat im Bürgermeisteramt. Wie ist das erste Monat gelaufen und was waren ihre ersten Aufgaben?

Josef Kienesberger: Zu Beginn meiner Amtszeit war es auf Grund der Umbesetzungen im Gemeindevorstand wichtig, möglichst schnell eine Vorstandssitzung einzuberufen und durchzuführen, um die Geschäftsbereiche unter den Mitgliedern des Gemeindevorstandes verteilen zu können. Diese fand Anfang Mai statt und somit ist die Gemeinde in allen Bereichen handlungsfähig. Nebenher finden laufend Gespräche mit meinem Vorgänger Erich Ringseis statt, um eine möglichst reibungslose Übergabe in allen Zuständigkeitsbereichen zu garantieren.

Gerade kleine Gemeinden stehen aktuell vor großen Herausforderungen. Wie sieht es budgetär in ihrer Gemeinde aus?

Kienesberger: In der aktuellen Situation gilt es, die Herausforderungen einer kleinen Gemeinde mit Bedacht anzugehen und mit Blick auf das verfügbare Budget effizient zu haushalten. In laufenden Gesprächen mit den Mitgliedern des Gemeindevorstandes werden die aktuellen Projekte eruiert, und wir versuchen die zur Verfügung stehenden Mittel möglichst zielgerichtet einzusetzen.

Welche Ziele haben Sie für das erste Amtsjahr?

Kienesberger: Ein großes Anliegen ist mir die Sicherheit unserer Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger, daher finden in regelmäßigen Abständen Besprechungen zum Thema Hochwasserschutz statt. So soll ein reibungsloser Ablauf des Aufbaus in Schönbühel, Aggsbach-Dorf und Aggstein gewährleistet sein. Zusätzlich arbeiten wir derzeit gemeinsam mit Expertinnen und Experten an der Erstellung von Alarmplänen, um in Zukunft für diverse Szenarien gewappnet zu sein. Dazu zählen Starkregenereignisse wie im Sommer 2021 oder auch, ganz aktuell, Vorbereitungen, um im Fall eines Blackouts die Versorgung der Einwohnerinnen und Einwohner unserer Gemeinde sicherstellen zu können. Neben diesen wichtigen Vorkehrungen gilt es auch, das Angebot für unsere Kleinsten stetig zu verbessern. Neben notwendigen Renovierungsarbeiten im Kindergarten in Schönbühel und in der Volksschule in Aggsbach planen wir einen Ausbau der Spielgeräte, die für Kinder und Jugendliche in unserer Gemeinde bereitgestellt werden.

Welche Projekte stehen in den kommenden Jahren in der Gemeinde an?

Kienesberger: Wie erwähnt, ist es uns ein Anliegen, die Spielplätze im Lauf der kommenden Jahre immer weiter auszubauen. Die Geräte werden dabei an mehreren Orten im gesamten Gemeindegebiet verteilt und laden so an vielen Stellen zum Verweilen und Spielen ein. Ein Großprojekt, das bereits unter meinem Vorgänger initiiert wurde, ist der Neubau eines Gemeindeamtes in Aggsbach-Dorf. Dieser Schritt ist notwendig, um für die Einwohnerinnen und Einwohner unserer Gemeinde ein Amtshaus am Puls der Zeit bereitstellen zu können, das barrierefrei erreicht werden kann. Zusätzlich bietet das geplante Amtshaus Platz für eine Arztpraxis in unserem Gemeindegebiet. Diese neue Praxis entspricht dann dem aktuellen Stand der Technik und ist ebenso barrierefrei erreichbar.

Ihr Vorgänger wurde oftmals von den Grünen aufgrund seiner Informationspolitik und der Sitzungsführung kritisiert. Wie wollen Sie den Umgang mit den anderen Parteien anlegen?

Kienesberger: Als Bürgermeister ist mir ein offener Dialog mit allen gewählten Vertreterinnen und Vertretern unserer Gemeinde wichtig, daher habe ich auch immer ein offenes Ohr für die Anliegen der Mitglieder des Gemeinderates, unabhängig vom politischen Couleur.

