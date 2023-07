Sind Gelsen gefährlich — oder nur lästig?

NÖN: Gelsen sind nicht nur lästig, sondern übertragen auch Krankheiten. Worauf muss man achten?

Bernhard Seidel: Man muss ganz klar unterscheiden: Jene Gelsen, die bei Überschwemmungen entstehen, sind lästig, da sie in großer Zahl auftreten. Als Krankheitsüberträger kommen sie jedoch eher nicht in Frage, da diese Tiere nur eine Generation leben. Anders ist es da bei den sogenannten Hausgelsen. Diese leben mehrere Generationen und die Möglichkeit einer Infektion der Insekten, etwa durch den Stich einer Ratte, ist weit größer, weil dann die Nachkommen ebenfalls infiziert sind.

Sind im privaten Bereich also Regentonnen oder dergleichen zu vermeiden?

Seidel: Im Gegenteil, Regentonnen sind ideal, um Gelsen zu vernichten. Die Tiere legen ihre Eier in das Wasser. Bis zum Schlüpfen der Jungtiere vergeht rund eine Woche, innerhalb dieser Zeit wird das Wasser jedoch meist bereits zum Gießen verwendet und die Larven werden so getötet. Optional kann man auch einen Kübel mit altem Wasser aufstellen. Sobald Gelsenlarven darin sichtbar sind, Deckel drauf und in die Sonne stellen. Lässt man das Behältnis lange genug zu, sterben die Insekten — oder man verwendet das Wasser eben nach vier bis fünf Tagen zum Blumengießen.

Sterben die Blutsauger im Winter?

Seidel: Es kommt natürlich stark auf die Witterung an, bei Frost erfrieren sie, vor allem im ländlichen Raum. In den Städten sieht es da schon anders aus. Dort haben die Gelsen Möglichkeiten zu überwintern, etwa in Kanälen.

Es ist immer wieder die Rede von der Gefährlichkeit der Tigermücke, was ist daran wahr?

Seidel: Bei dieser Mückenart handelt es sich um eine importierte Spezies, die etwa in Wasseransammlungen in runderneuerten Reifen zu uns gekommen ist. Die Tigermücke und deren verwandte Art, die Asiatische Buschmücke, sind invasive Arten. Das heißt, dass sie robuster sind und in den Lebensraum heimischer Arten eindringen und diese verdrängen. Man kann jedoch nicht sagen, dass diese Tiere gefährlicher sind. Derzeit ist bei uns noch keine Infektion nachgewiesen. Einzig die Möglichkeit, dass diese Tiere gefährliche Krankheiten übertragen können, besteht. Lästiger ist die Tigermücke allemal. Während die Heimischen in der Dämmerung aktiv sind, jagt die importierte Gattung den ganzen Tag.

Gibt es Tricks, wie man sich vor Gelsen schützen kann?

Seidel: Natürlich gibt es diverse Hilfsmittel wie Gelsensprays oder Kerzen. Aber grundsätzlich kann gesagt werden, dass alles, was der Gelse schadet, auch für den Menschen nicht besonders gut ist. Treten Gelsen irgendwo gehäuft auf, ist das beste Mittel, so viele Körperstellen wie möglich zu bedecken. Lange Hose, T-Shirt und die Socken über die Hose. Zum Schluss vielleicht ein Hausmittel, das zwar zum Schmunzeln anregt, aber durchwegs funktioniert: Hat der Mensch mehr als 0,5 Promille Alkohol im Blut und wird gestochen, sterben die Tiere. Das ist deshalb so, weil die Gelse keine Organe hat, die den Alkohol verarbeiten kann.