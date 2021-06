Am Wochenende wurde der Nöchlinger Georg Strasser zum zweiten Mal zum Bauernbund-Präsidenten gewählt. Mit der NÖN sprach er über 80-Cent-Würstl am Griller, Vollspaltenböden und Whats App-Nachrichten.

NÖN: Sie waren in den vergangenen Wochen auf Bundesländer-Tour. Wo drückt bei den Bauern gerade der Schuh?

Georg Strasser: Ein großes Thema ist die Frage Tierwohl und das Tierschutzvolksbegehren von Sebastian Bohrn Mena. Die Landwirtschaft ist in Bewegung, wir müssen gerade deswegen auf den Märkten um jeden Cent kämpfen. Das preisliche Auf und Ab hat uns sehr beschäftigt.

Die Bauernläden erfreuen sich auch im Mostviertel an enormer Beliebtheit. Was lernt man für die Zukunft daraus?

Strasser: Eine Lehre aus der Corona-Zeit ist, dass die Konsumenten regionale und österreichische Produkte mehr wertschätzen. Das zeigt sich durch sehr gute Frequenzen bei Direktvermarktern, man sieht es aber auch bei den Absatzzahlen im Lebensmittelhandel. Regionale Lebensmittel sind ein Beitrag zur Klimabilanz und reduzieren Transportkilometer. Es ist auch ein gutes Gefühl, die Menschen zu kennen, die das Produkt des täglichen Lebens herstellen. Ich kenn‘ ja meinen Bauern ums Eck.

In der Forstwirtschaft kämpft man mit den Auswirkungen des Klimawandels. Im Frühjahr wurde der Waldfonds mit 350 Millionen Euro vorgestellt. Zeigt diese Maßnahme bereit erste Verbesserungen? Strasser: Die Projekte werden, gerade im Bereich Neupflanzung, gut abgerufen. Generell war das vorige Jahr zum Glück sehr feucht und kühl und der Borkenkäfer war nicht sehr aktiv. Die Preise haben sich dadurch erholt, müssen aber in den nächsten Quartalen weiter steigen.

2019 waren zwei Drittel der Holzernte Schadholz, aktuell liegt der Festmeterpreis bei etwa 90 Euro. Die Industrie beklagt , dass kein Holz vorhanden ist. Wer ist Schuld an der aktuellen Misere?

Strasser: : Das Hauptproblem ist, dass die Preisbildung zu Weihnachten ausgehend von der Sägeindustrie zu wenig ambitioniert war. Hätte es dort schon einen Preis von gut 90 Euro gegeben, wären mehr Waldbauern in den Wald gegangen. Damals war man auf einem Niveau, wo es sich für uns noch nicht ausgezahlt hat. In einem Bauernwald wird die Arbeit mit dem Frühjahr beendet, weil die Arbeit auf Wiese und Acker erledigt werden muss. Somit ist klar: Die Industrie hat die preislichen Anreize leider verschlafen.

Elisabeth Köstinger beklagte zuletzt, dass in den Gärten Griller um 800 Euro stehen, aber darauf nur Würstl um 80 Cent liegen. Fleisch müsse laut ihr um ein Drittel teurer werden. Hat sie recht?

Strasser: In dieser Aussage ist viel Wahrheit drinnen. Wenn man sich jetzt den Bio-Bereich ansieht, kostet das Bio-Schwein von der Produktion bis zum Regal das Doppelte. In Summe braucht es einen Konsens mit den Konsumenten. Es muss auch preiswerte Lebensmittel geben. Aber auch dort muss bäuerliche Ur-Produktion den fairen Anteil bekommen. Das ist möglich, wenn der Handel und die Gastronomie das will – für uns ist das ein tägliches Match.

Der Handel behauptet, dass die Bauern günstiges Fleisch und Aktionen fordern. Ein Widerspruch?

Strasser: Im Jahreszyklus gibt es immer wieder Situationen, wo zu viel Fleisch am Markt ist und eine gewisse Preispolitik notwendig ist. Wogegen ich mich aber wehre, sind Schleuderaktionen, wie Minus 50 Prozent-Aktionen oder Billigschnitzel um 3,99 Euro.

Das Mostviertel ist von vielen Schweinemast- und Rinderbetrieben geprägt. Wie wirkt sich die Corona-Krise und der Wegfall der Gastronomie auf die derzeitige Preisgestaltung und das Angebot aus?

Strasser: Die Schließung der Gastronomie hatte Einfluss auf die Schweine- und Rinderpreise. Die Öffnungen machen Hoffnung, der Preis ist aber auch vom weltweiten Markt abhängig. Das Schwein muss aber trotzdem geschlachtet werden, weil es Qualitätsansprüche erfüllen muss.

Im Frühjahr gab es einen Skandal in einem Schweinemastbetrieb im Bezirk St. Pölten-Land. Wie kann es zu solchen Bilder kommen?

Strasser: Man findet in jedem Stall mit einer Kamera eine Perspektive, die für Außenstehende eigenartig wirkt. Setzt man noch einen speziellen Kommentar dazu, wirkt es dann für viele befremdlich. Ob in diesem Fall Gesetze gebrochen wurden, ist von den Behörden zu prüfen und obliegt dem Amtstierarzt. Um solche Fälle zu minimieren, wollen wir das AMA-Gütesiegel verbessern und zeigen, dass es den Tieren gut geht.

In diesem Stall war es aber nicht ein Foto aus einer falschen Perspektive, sondern ein klarer Missstand. Wie kann es dann sein, dass die Behörde dies nicht merkt?

Strasser: Ich glaube, dass die AMA-Kontrolleure und die Amtstierärzte gute Arbeit leisten. Ich weiß aber, dass oft ein Missstand im Stall mit persönlichen Problemen zusammenhängt. Es kommt auch vor, dass die Polizei einen Amtstierarzt begleiten muss. Wenn Gesetze gebrochen werden, dann muss das abgestellt werden.

Die ÖVP tut sich im Parlament beim Thema Vollspaltenböden schwer. Woran liegt das?

Strasser: Es wird in der aktuellen Diskussion zum Tierschutzvolksbegehren daran gearbeitet, das AMA-Gütesiegel weiterzuentwickeln, und da spielt der Vollspaltenboden eine Rolle. Das betrifft etwa 45 Prozent der Schweine in Österreich. Wir wollen aber kein überhastetes Abschaffen – die Konsequenz wären dann nämlich Vollspalten-Schweine aus Deutschland oder Polen, die bei uns verkauft werden. Wenn die Haltungsart verändert wird, wird es teurer und das Fleisch muss schließlich auch gekauft werden.

Das AMA-Gütesiegel soll überarbeitet werden. Ein Punkt dabei ist der Verzicht auf Gensoja. Ist in Österreich überhaupt so viel Soja vorhanden und stimmen Schätzungen von einer Fleischverteuerung von zumindest 15 Prozent?

Strasser: Alle Forderungen an die Landwirtschaft verteuern die Produktion. Momentan ist die Situation äußert schwierig, da das GVO-freie Futter teuer und knapp ist. Die genannten Zahlen mit den Mehrkosten sind real.

Der Bauernbund fordert seit Jahren eine bessere Lebensmittelkennzeichnung im Handel. Bei den Wirten hält sich der Bauernbund aber sehr zurück. Ist da der Widerstand zu groß?

Strasser: Die Hürde ist das Regierungsprogramm, wo sich die Kennzeichnung in der Gastro nicht wiederfindet. Wir sind aber im intensiven Dialog mit den Wirten, um diese Herkunftskennzeichnung umzusetzen. Betriebe, die das jetzt schon umsetzen, gehören in der Regel zu den Erfolgreichen.

Sie waren Teil des Verhandlungsteams, die Grünen wären dafür gewesen. Es war also die ÖVP, die das Thema nicht aufgegriffen hat.

Strasser: Die Wirtevertreter sind aktuell nicht bereit, dieses Projekt mitzutragen. Wir setzen auf Anreizsysteme, Motivation und das AMA-Genusssiegel.

Sie haben nach ihrer ersten Wahl den neuen Stil von Sebastian Kurz gelobt und betont, diesen weiterzutragen. Der neue Stil fällt derzeit durch Korruptionsvorwürfe, WhatsApp-Nachrichten und Postenschacher auf. Ist das weiterhin ihr Stil?

Strasser: Gewisse Passagen in den Chats sind nicht das Gelbe vom Ei und da ist auch Selbstkritik in der ÖVP geäußert worden. Das ist auch angebracht. Wenn ich aber sehe, was die Opposition teilweise für eine Wortwahl pflegt, behaupte ich, dass ich gar nicht wissen will, was in den Chats der Oppositionsparteien geschrieben wird. Wo eine Frau Krisper eine Verfahrensrichterin beschimpft, die danach das Handtuch wirft.

Diese Richterin hat aber nicht nur wegen dieses Chats das Handtuch geworfen, sondern wegen des allgemeinen politischen Drucks.

Strasser: Möglich. Aber ich glaube, dass untergriffige Aussagen das Fass zum Überlaufen brachten. Die Diskussion, wie wir mit Privatsphäre und wie Politiker in einem Untersuchungsausschuss miteinander umgehen, muss dringend geführt werden.

Im vergangenen NÖN-Sommergespräch haben Sie im Zusammenhang mit dem Ibiza-Video davon gesprochen, dass Strache eine rote Linie überschritten hat. Im Nachgang stellt sich heraus, dass vieles davon in die Realität Eingang gefunden hat. Verstehen Sie, dass Bürger nichts mehr mit Politik zu tun haben wollen?

Strasser: Ich habe Verständnis und höre es auch, wenn ich in der Region unterwegs bin. Wir sind gut beraten, die aktuelle Eskalation in der Politik möglichst schnell wieder zu dämpfen. Die Politik beschädigt sich gerade wieder einmal selbst. Ich lasse mir aber nicht die erfolgreiche Politik der neuen ÖVP und von Kanzler Kurz schlecht reden.

Sie haben im Untersuchungsausschuss ihren Wahlkreis-Kollegen Andreas Hanger vertreten. Dieser fiel zuletzt mit Attacken auf die Justiz auf. Hat Politik eigentlich nicht Verantwortung, gegen ungarische Verhältnisse anzukämpfen und das Vertrauen in die Justiz zu stärken als zu schwächen?

Strasser: Andi Hanger leistet hervorragende Arbeit im Untersuchungsausschuss. Da war es notwendig, mehr Kante zu zeigen. Er kritisiert auch völlig zurecht die aktuelle Anzeigenkultur. Politische Spielchen über juristische Verfahren – bei denen nichts herauskommt – zu führen, ist der falsche Weg.

Angriffe stärken aber nicht das Vertrauen in Institutionen.

Strasser: Die Kritik trifft nicht pauschal die Justiz. Ich wünsche mir aber schon, dass sich die Justiz einer selbstkritischen Diskussion stellt. Ob man da die Öffentlichkeit immer so intensiv bemühen muss, will ich bezweifeln. Da sollten alle wieder aufdieSachebenezurückkehren.