Abschied nach 40 Jahren: Karl Moser geht in die Polit-Pension

Mit der Konstituierung des neuen Landtags Ende März wird der Yspertaler Karl Moser, der zuletzt Zweiter Landtagspräsident war, nach 30 Jahren im Landtag die Politikpension antreten.

NÖN: Sie haben sich in den vergangenen Jahren schrittweise aus allen Ihren politischen Tätigkeiten zurückgezogen. In wenigen Tagen ist auch die Zeit im Landtag offiziell vorbei – wie viel Wehmut schwingt mit dem endgültigen Aus mit?

Karl Moser: Ich habe mich aus freien Stücken entschlossen, nicht mehr zu kandidieren. Daher ist es weder Wehmut noch Freude, sondern eine klare persönliche Entscheidung. Viele haben gar nicht vermutet, dass ich nicht mehr antrete. Der richtige Zeitpunkt aufzuhören, ist immer dann, wenn man selbst das Gefühl dafür hat. Natürlich freut es einen, wenn die Leute möchten, dass man weitermacht. Aber: Ich habe mich selbst bei allen Positionen immer klar entschieden, wann der Zeitpunkt zur Veränderung gegeben ist.

Die ÖVP hat bei der Wahl massive Verluste erlitten, in Ihrer Heimatgemeinde sogar 33 Prozent. Wie sehr schmerzen Sie diese Verluste?

Moser: Sehr, die müssen aufgearbeitet werden. Einerseits darf ich festhalten, dass wir bei den Wahlgängen, wo ich kandidiert habe, immer erfolgreich waren. Bei der Landtagswahl 2018, also bei meinem letzten Antreten, konnten wir als einziger Bezirk mit einem Grundmandat noch dazugewinnen. Andererseits muss man aber auch sagen, dass wir in den letzten 30 Jahren noch keine so schwierige Zeit hatten. Egal, welcher Ansatz von der Politik kommt, er wird negativ gemacht. Zudem spielte das Umfeld eine wesentliche Rolle: Durch hohe Energiepreise, die allgemeine Teuerung, die Impfpflicht oder aber den Krieg in der Ukraine war viel Protestpotenzial begründet. Bei der Impfpflicht wurde zu sehr auf Expertenmeinung geachtet und viele haben uns aus Protest deswegen nicht gewählt. Ich trete dafür ein, dass die Menschen ein selbstbestimmtes Leben führen können.

Die Kritik war groß, dass die ÖVP künftig nur mehr zwei Frauen im Landtag stellt. Braucht es beim Vorzugsstimmensystem eine Veränderung?

Moser: Es gibt kein Wahlmodell, welches der Weisheit letzter Schluss ist. Ich finde das System besser, wenn der Bürger den Kandidaten aussuchen kann, als wenn dies die Partei entscheidet. Auf der Landesliste ist es möglich, mehr Frauen zu nominieren, der Wirtschaftsbund hätte Michaela Hinterholzer nehmen können. Nach mir ist aber in allen Positionen fast immer eine Frau gekommen.

Im Bezirk stört viele die Machtfülle des Bauernbundes bei der Besetzung der Mandate. Zu Recht?

Moser: Es geht um den Kandidaten, nicht um den Bund. Das Thema polarisiert zu sehr. Silke Dammerer ist mindestens genau so viel Wirtschaftsbund wie manche andere.

Sie wurden 1980 geschäftsführender Gemeinderat im Yspertal. Was war damals die Intention, sich zu engagieren?

Moser: Ich wurde ersucht, die Position zu übernehmen, und ich habe es als meine Aufgabe gesehen, mich zu äußern und etwas zu verändern. In der Gesellschaft etwas zu bewegen und nachhaltige Projekte umzusetzen, war immer mein Ziel.

Als Sie im Jahr 2018 das Zepter des Bürgermeisters weiterreichten, konnten Sie auf 31 Jahre als Ortschef zurückblicken. Was waren für Sie die wichtigsten Projekte, aber auch die Schwierigkeiten in all den Jahren?

Moser: Als wir Biofernwärme aus einer Hackschnitzelanlage anstelle einer Ölheizung in der Gemeinde einbauen wollten, gab es viele Bedenken und kritische Äußerungen. Ein großes Schulzentrum und Hallenbad mit Holz, also mit Hackschnitzeln anstatt mit Öl zu beheizen, konnten sich die Leute nicht vorstellen. Ich konnte das Projekt Biomasse statt Öl mit meinem Team durchsetzen und heute sieht man, dass sich auch die stabileren Energiekosten positiv auswirken.

Sie gelten als Vater der HLUW Yspertal. Warum war Ihnen dieses Projekt so wichtig?

Moser: Ich habe damals gelesen, dass es im südlichen Waldviertel nur elf Prozent Maturanten gibt, in Wiener Neustadt lag der Wert über 70 Prozent. Meine Idee war, eine maturaführende Schule bei uns im Einzugsbereich von 5 Hauptschulen zu errichten, damit für die Jugend in der Region diese Bildungsmöglichkeit mit Matura leistbar angeboten werden kann. Die HLUW ist europaweites Unikat.

In 30 Jahren als Abgeordneter wurden aber im gesamten Bezirk zahlreiche Projekte mitgestaltet. Wo sehen Sie noch Ihre Handschrift?

Moser: Ein großes Projekt war sicherlich die Donaubrücke in Pöchlarn. Damals gab es eine Konjunkturflaute und das Land NÖ suchte ein Projekt, um die Wirtschaft anzukurbeln. Es gab das Projekt fertig in der Schublade und ich habe es damals zur richtigen Zeit vorgelegt. Zwei weitere Projekte waren mir ebenso besonders wichtig: die Landesausstellung in Pöggstall, die ein nachhaltiger Erfolg für die regionale Entwicklung ist, und die Entwicklung der zahlreichen Rad- und Freizeitwege.

Vier Jahrzehnte Politik bedeuten auch wenig Privatleben. Wie schwierig war das für Ihre Familie und Sie?

Moser: Es geht nur, wenn man sich einige Tage bewusst rausnimmt. Meistens habe ich bei gesellschaftlichen Terminen mit Menschen auch über ihre Anliegen sprechen können und mir so Termine für eine Sprechstunde erspart. Wenn einmal etwas nicht gegangen ist, hab ich das den Leuten auch klar kommuniziert.

Als Sie 1993 Landtagsabgeordneter wurden, war der Landtag noch in Wien, der Schilling noch Zahlungsmodell. Wie hat die Zeit die Arbeit verändert?

Moser: Die Arbeitsqualität hat sich mit dem Wechsel nach St. Pölten enorm gesteigert. In Wien hattest du ein kleines Fach, kleine Tische und ein Wählscheibentelefon für mehrere Kollegen. Handys und Mails haben die Arbeit dann zusätzlich vereinfacht.

Wenn man so lange im Landtag arbeitet, stellt sich die Frage, ob auch außerhalb der Fraktion Freundschaften entstanden sind.

Moser: Ja, es gibt auch Freundschaften über die Parteigrenzen. Dazu ist bei der politischen Arbeit aber kaum Zeit. Bei Zusammentreffen außerhalb der Landtagsarbeit, etwa bei Events oder Reisen, lernt man sich besser kennen und merkt, wie der andere tickt.

Ein Projekt auf Ihrer Liste war stets der Bau eines Tunnels zwischen Pöchlarn und Pöggstall. Wird es diesen jemals geben?

Moser: Wir haben eine gute Ost-West-Verbindung, es fehlt aber eine gute Verbindung zwischen Scheibbs und Zwettl. Es muss keine Autobahn sein, es reichen auch die 2+1-Lösungen. Klar ist, dass wir dieses Straßennetz brauchen, denn auch ein Bus, ein Elektroauto oder ein Sammeltaxi benötigen Straßen. Eine gute Infrastruktur ist für die Entwicklung einer Region wichtig.

Am Ende einer Polit-Laufbahn gibt es meist eine Fülle an Ehrungen. Sie haben im Laufe Ihrer Laufbahn beinahe alle Auszeichnungen erhalten, im Yspertal gibt es sogar einen Karl-Moser-Steg. Wie wichtig sind Ihnen diese Ehrungen?

Moser: Zum Zeitpunkt der Ehrung will man es eher nicht, im Nachhinein freut man sich natürlich über diese Anerkennung.

Mit der Konstituierung des Landtages Ende März treten Sie Ihre Polit-Pension an. Haben Sie Angst, dass Ihnen fad wird?

Moser: Nein, fad wurde mir noch nie. Ich freue mich auf mehr Zeit zum persönlichen Leben. Mehr Zeit für die Enkelkinder und auch, um am Betrieb zu helfen. Ich möchte meine Hobbies wie Radfahren und Golfen pflegen. Ich werde auch keine politischen Funktionen mehr übernehmen – auch nicht die des Seniorenbund-Obmannes. Am Sonntag gelegentlich zum Frühschoppen zu gehen, das sollte sich dann auch wieder mal ausgehen.

