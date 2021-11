Alt-Abt Burkhard Ellegast: Ein Visionär feiert 90er

NÖN: Sie sind 1931 geboren, gebürtiger Melker und nach dem Besuch des Stiftsgymnasiums mit 20 Jahren dem Konvent des Stiftes Melk beigetreten. War für Sie die Entscheidung von Anfang an klar oder gab es zu Beginn Zweifel am Leben als Mönch?

Abt Burkhard Ellegast: Nein, als ich maturiert habe, habe ich gewusst, dass ich das machen will. Zweifel sind erst mit der Zeit gekommen, als ich Dinge machen sollte, die mir nicht immer gefielen. So wollte ich nicht Latein und Griechisch studieren, sondern nur Theologie unterrichten. Als ich nach Wien gekommen bin, war ich völlig frei auf der Uni und nicht nur unter Theologen, sondern unter Studenten. Ich habe dabei erfahren dürfen, dass manche Dinge, die man sich nicht vorstellen kann, trotzdem gut werden können.

Das heißt, die Freiheit hat Ihnen zu Beginn gefehlt?

Ja, die hat mir gefehlt, und auf der Uni habe ich dann wahnsinnig viel gelernt. Vor allem, dass man die Menschen nicht von oben nach unten behandeln darf, sondern vom Ich zum Du.

Wie ist es Ihnen später mit dem Thema Freiheit gegangen? Als Mönch hat man ja auch nicht alle Freiheiten.

Immer wieder bin ich draufgekommen, dass es nicht so geht, wie ich es gerne hätte. Da habe ich aber die Erfahrung gemacht, dass manches kommen muss, ob es einem recht ist oder nicht. Daraus bildete sich mein Leitspruch: Dann mach‘ es anders.

Sie haben 2010 das autobiografische Buch „Der Weg des Raben“ geschrieben. Darin haben Sie Kritik an den Strukturen der Kirche geäußert. Wie sehen Sie die Kirche heute?

Es könnte einiges besser werden. Ich habe beim jetzigen Papst gehofft, dass einiges besser werden wird. Er hat Anzeichen dafür gegeben, ist den Weg aber dann nicht weitergegangen. Ich weiß nicht, worauf man warten muss. Die Kirche muss lebendiger werden und nicht nur mit Vorschriften arbeiten.

Aber wie kann der Glaube lebendiger werden?

Das muss man probieren. Man muss den Glauben im Miteinander leben, so wie man ihn spürt und erlebt – und man muss auf den anderen zugehen.

In einem Interview haben sie einmal gesagt, der Zölibat gibt Freiheit, Dinge zu tun, zu denen man sonst keine Gelegenheit hat. Wie meinen Sie das?

Wenn ich verheiratet bin, habe ich Verantwortung für die Familie und muss beruflich etwas tun, damit die Familie von etwas leben kann. Ich hätte selbst kreuzgern geheiratet, aber auf der anderen Seite war ich frei, wirklich viele Dinge angehen zu können, die sonst nicht möglich gewesen wären.

Sie hätten gerne eine eigene Familie gegründet, warum haben Sie sich aber dennoch für das Leben mit Gott entschieden?

Ich hatte es im Gefühl, diesen Weg zu gehen. Das war mein Gespür.

Immer wieder haben Sie in ihrem Leben den Zölibat kritisiert. Ist er für Sie zeitgemäß?

Ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll. Ich könnte mir vorstellen, dass auch Frauen Priester werden. Jetzt, wo es immer weniger Priester gibt, ist auch die Frage, ob wir nicht auch Diakone zu Priester weihen könnten. Damit hätte man überall jemanden, der eine Messe liest und nicht ein Pfarrer drei Pfarren. So wäre eine Hürde abgeschafft.

1975 wurden Sie zum Abt des Stiftes Melk gewählt. Die Jahre davor wollten Sie das Stift Melk verkaufen. Warum hatten Sie diesen Gedanken?

Das war jugendlicher Leichtsinn. Heute bin ich froh, dass wir das Stift haben und es ist sehr lebendig geworden. Ich wollte damals uneingeschränkt arbeiten, ohne auf den Denkmalschutz und jede Mauer Rücksicht nehmen zu müssen. Der Denkmalschutz ist mir ja später als Abt auf den Kopf gefallen.

In ihrer Amtszeit wurde eine 20-jährige Restaurierungsphase gestartet. Warum trieben Sie die Maßnahmen damals voran?

Das Denkmalamt hat uns damals mehr oder weniger gezwungen. Vieles war damals völlig verwahrlost, die Mauern und Dächer schlecht. Es ist damals das komplette Stift restauriert worden, das muss aber immer wieder passieren. Alleine ich habe fünfmal die Westfassade in Auftrag gegeben.

Wie hat man das damals denn finanziert?

Wir hatten damals Glück, weil wir das erste Stift waren, welches renoviert wurde. Und so hat man uns zumindest für die Kirche eine Drittelfinanzierung vorgeschlagen. Bei den anderen Stiften war es dann schon schwieriger.

Unter ihrer Zeit als Abt ist das Stift Melk zum Tourismusmagneten geworden. Was haben Sie getan, um das Stift für Touristen derart attraktiv zu gestalten?

Wir haben immer schon Zulauf gehabt. Wie es restauriert wurde, haben wir neuen Anklang gefunden und versucht, das zu forcieren. Als Abt war mir klar, mehr Touristen bedeuten auch mehr Einnahmen. Dafür war aber eine Restaurierung notwendig.

Das Stift ist zugleich Sehenswürdigkeit und Glaubensstätte. Wie schwierig ist hier der Spagat?

Bei den Führungen wird das immer erwähnt, wie weit die Menschen das aber verinnerlichen, ist offen. Im Hinblick auf den Tourismus schlagen zwei Seelen in meiner Brust: eine finanzielle und eine kirchliche. Ich hoffe aber, dass bei den Touristen immer das Kirchliche ebenso hängen bleibt.

Die Einnahmen des Stiftes leiden aktuell stark unter der Covid-Pandemie. Ein Thema, welches die Gesellschaft derzeit entzweit. Welchen Rat gibt es hier aus Sicht der christlichen Perspektive?

Was man hier wirklich machen kann, weiß ich nicht. Ich spreche mich aber klar für das Impfen aus. Ich glaube, dass das richtig ist, aber man kann niemanden zwingen. Die Menschen sind unterschiedlich, auch im Glauben, damit muss man rechnen und damit muss man leben. Wichtig ist die Begegnung auf Augenhöhe.

Den Bestseller-Autor Paulo Coelho („Der Alchimist“ und Alt-Abt Burkhard Ellegast verbindet eine langjährige Freundschaft. Foto: Stift Melk/Kobler

Sie haben eine sehr tiefe Freundschaft mit Bestseller-Autor Paulo Coelho. Wie hat sich diese Freundschaft entwickelt?

Wir kamen bei einer Veranstaltung im Stift Melk zusammen, wo damals über den Sinn des Lebens gesprochen wurde. Paulo und ich konnten aber nicht direkt miteinander kommunizieren – ich konnte kein Englisch, er kein Deutsch. Wir haben aber einen sehr guten Draht zueinandergefunden und er hat mich später sogar als seinen Mentor bezeichnet. Der Kontakt zwischen uns ist nie abgerissen und noch immer da. Ein paar Mal hat mich Paulo sogar zu sich nach Hause eingeladen.

Wie sehr ehrt es einen, wenn ein Bestseller-Autor sagt, man sei sein Mentor?

Mich hat es wirklich sehr gefreut, dass er sich auch etwas sagen lässt und er offensichtlich auch mit meinem Weg nicht unzufrieden ist. Unsere Freundschaft besteht bis heute fort.

Am Samstag wurden Sie 90 Jahre alt. Wie geht man mit der Endlichkeit des Lebens um?

Ich hätte niemals geglaubt, dass ich 50 Jahre alt werde. Mein Vater ist an Magenkrebs gestorben und auch ich hatte schon in jungen Jahren Probleme mit Magenschmerzen. Daher habe ich mit dem selben Schicksal gerechnet. Ich habe aber trotzdem gearbeitet und als ich Abt geworden bin, hat sich das Magenproblem verbessert. Heute bin ich immerhin 90 Jahre alt geworden. Solange ich leben darf, möchte ich leben – auch wenn ich mit meinen Füßen eingeschränkt bin und ich keine Messe mehr halten kann. Das habe ich sehr gerne gemacht und die Leute haben mir auch sehr gerne zugehört. Dass das heute nicht mehr geht, muss ich akzeptieren, auch wenn es mir natürlich wehtut. Ähnlich ist es auch beim Autofahren: Das hat mir immer ein Stück Freiheit gegeben. Irgendwann habe ich aber gewusst, ich kann nicht mehr Autofahren, und habe mich damit arrangiert.