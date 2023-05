Milchkönigin Sophia I. als Gesicht der Milchwirtschaft

Während in Großbritannien König Charles III. gekrönt wurde, hat Niederösterreich seit vergangener Woche ebenso eine neue Königin – eine Milchkönigin. Sophia Stiegler aus Gansbach – Sophia I. – soll der Milch in den nächsten zwei Jahren ein Gesicht geben. Die 24-Jährige besuchte das Francisco Josephinum und arbeitet aktuell auf der Bezirksbauernkammer in Melk.

NÖN: Die kommenden beiden Jahre werden Sie in Niederösterreich als Milchkönigin und als Botschafterin der Milch unterwegs sein. Wie wollen Sie Ihre Rolle auslegen? Was ist Ihnen wichtig?

Sophia Stiegler: Mir ist es ein persönliches Anliegen, der Bevölkerung Wertschätzung, Qualität und Regionalität näher zu bringen. Milch ist ein kostbares Gut, dass jetzt noch stärker wie nie wieder zurück ins Rampenlicht gerückt werden muss. Konsumentinnen und Konsumenten müssen auf heimische regionale Qualitätsprodukte greifen. Mir ist es auch wichtig, den Milchbäuerinnen und Milchbauern für ihre tägliche Arbeit zu danken.

Wie kommt es eigentlich dazu, dass man zur Milchkönigin gekrönt wird?

Stiegler: Der erste Schritt ist die Bewerbung. Danach gab es einen Workshop und zum Schluss die Bewertung vor einer Fachjury. Dabei wurden Fachwissen, Präsentation und Schlagfertigkeit beurteilt. Die Milchhoheiten geben der Milchwirtschaft ein Gesicht. Die Milchprinzessin und ich dürfen stellvertretend als Botschafterinnen für unsere Landwirtinnen und Landwirte durchs Land reisen und die Milchwirtschaft repräsentieren.

Zwei Jahre lang ist Stiegler jetzt NÖ Milchkönigin. Foto: privat

Zwei Jahre dreht sich in Ihrem Leben jetzt sprichwörtlich alles um die Milch. Was ist das Besondere am Thema Milch?

Stiegler: Milch bringt nicht nur Ernährungsqualität, sondern auch Lebensfreude auf den Küchentisch. Sie enthält wichtige Inhaltsstoffe wie etwa hochwertiges Eiweiß, Kalzium oder Vitamine. Schmecken tut sie in allen möglichen Varianten, ob Frischmilch, Käse oder Butter, köstlich. Außerdem trägt die Milchwirtschaft maßgeblich zu der Landschaftsgestaltung, die typisch für das Mostviertel ist, bei.

Sie haben zu Hause eine Milchwirtschaft. Wie ist Ihr Zugang zur Milch? Stiegler: Milch begleitet mich schon mein ganzes Leben. Schon in jungen Jahren habe ich meine Liebe für die Milchwirtschaft entdeckt. Zwei Mal täglich geht's für mich in den Stall, wo Füttern, Melken und andere wichtige Arbeiten am Plan stehen. In ein paar Jahren steht auch die Hofübergabe bevor, wo ich unseren Familienbetrieb übernehmen darf.

Was sind Ihre Ziele für die kommenden beiden Jahre?

Stiegler: Mein Ziel für die nächsten beiden Jahre wird, wie schon angesprochen, die Agrarkommunikation sein: Aufklärung der Bevölkerung und ein Sichtbarmachen für die tagtägliche Arbeit unserer Bäuerinnen und Bauern. Für mich persönlich ist es auch eine Möglichkeit, meine Stärken auszubauen und neue Leute kennen zu lernen.

Welche Erwartungshaltung gibt es an die neue Rolle als Milchkönigin? Ich nehme an, Ihr Terminkalender wird sich die kommenden Monate deutlich füllen.

Stiegler: Ich hoffe auf einige informative und auch erklärende Gespräche, mit unter anderem Vertretern der Branche, sowie Konsumentinnen und Konsumenten! Ja, einige Events haben sich schon angemeldet! Wir beide sind motiviert und freuen uns schon sehr auf unser neues Ehrenamt!



Krönung der neuen Milchhoheiten: NÖ Milchprinzessin Magdalena-Sophie I. und NÖ Milchkönigin Sophia I. Foto: Georg Pomaßl, Georg Pomaßl

Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.