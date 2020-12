Auszug aus der Zusammenfassung der Gefährdungsabschätzung und Prioritätenklassifizierung, Umweltbundesamt, 20. Dezember 2013: „Der Altstandort stellt eine erhebliche Gefahr für die Umwelt dar. Es wird eine Einstufung in die Prioritätenklasse 2 vorgeschlagen.“

Der Eintrag zur Altlast Nr. 76, Farbenfabrik Habich, auf der Homepage des Umweltbundesamts (altlasten.gv.at) wurde seit 2013 nicht aktualisiert. Warum die Prioritätenklasse 2 vorgeschlagen wird, wird dort folgendermaßen erläutert (Auszüge):

„Im Bereich des Altstandortes wurden Verunreinigungen des Untergrundes vor allem mit den Metallen Blei und Chrom festgestellt. Aufgrund der dichten Bebauung ist eine Abgrenzung der erheblich kontaminierten Bereiche kaum möglich. Der maßgebliche Schadstoff ist Chrom VI.“ (...) „Die Schadstoffbelastungen im Grundwasser wurden bis in eine Entfernung von 35 Meter deutlich nachgewiesen. Die mit dem Grundwasser transportierte Fracht an gelösten Schadstoffen ist als erheblich zu bewerten. (...) „Die Grundwassermächtigkeit und -ergiebigkeit sind lokal sehr unterschiedlich und nehmen Richtung Donaualtarm deutlich zu. Die Schadstofffahne reicht vom unmittelbaren Altstandortbereich bis in den ergiebigen Grundwasserleiter am linken Donauufer.“

In der Gefährdungsabschätzung des Umweltbundesamts von 2013 wird in einem Kapitel auch die Sanierung behandelt: „Die Schadstoffemissionen in das Grundwasser sind so weit zu verringern, dass mittelfristig (5-10 Jahre) die Schadstoffkonzentrationen im Grundwasser auf ein tolerierbares Maß sinken.“ Das Umweltbundesamt empfiehlt eine sogenannte Variantenstudie.