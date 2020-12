Am Gipfel des Peilsteins, auf 1.018 Metern, ist es eigentlich relativ ruhig. Nicht aber zu Silvester: Viele nutzen die Wanderung auf den Berg in Münichreith-Laimbach traditionell als "Vor-Party" zur abendlichen Sause zum Jahreswechsel. Die ausgelassenen Silvester-Partys fallen dieses Jahr aufgrund der Maßnahmen zur Pandemie-Bekämpfung aus, doch am Peilstein hörte man heute Vormittag die - zugegeben, jugendlichen - Massen schon von Weitem durch die schneebedeckten Bäume grölen.

Après-Ski-Hits donnerten aus den tragbaren Lautsprecherboxen, zerdrückte Dosen Bier wie FFP2-Masken landeten am Wegesrand. Nahe dem Gipfelkreuz wurden Flaschen, Becher und Dosen nach "Prost und Prosit"-Zurufen kurzerhand zu Leergebinde, welches auch (zum Teil) im mitgebrachten Müllsack landete. Der verblieb allerdings, angelehnt am Holzgebälk am Gipfel, stehen, als sich die Feierlaunigen dem Abstieg widmeten...Welche Eindrücke die NÖN noch so auf dem "Silvesterpfad des Bezirks" im Corona-Jahr sammelte und wer die Partyspuren eigentlich wieder entfernt, lest ihr in der nächsten Ausgabe der Melker NÖN bzw im E-Paper.