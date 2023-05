Anlaufstelle für alle und alles

Der wesentliche Dreh- und Angelpunkt einer jeden Schule ist das Schulsekretariat, die Administration und die Direktion. So natürlich auch am Stiftsgymnasium Melk.

Dieses Team besteht aus Schulleiter Johannes Eichhorn, Administratorin Helga Heindl und den Schulsekretärinnen Eveline Huber und Manuela Strasser. Gemeinsam sind sie Anlaufstelle für alle Schülerinnen und Schüler und den Lehrkörpern, aber auch für Eltern und Behörden. Für ihre Tätigkeit ist eine besondere Kompetenz gefordert – das Zuhören.

„Eine wahrlich benediktinische Eigenschaft“, wie Johannes Eichhorn schmunzelnd anmerkt und weiter erklärt: „Stets ein offenes Ohr für die Menschen zu haben, steht absolut im Vordergrund bei uns. Vor allem behandeln wir die Anliegen unserer Schüler und Lehrer vorrangig. So wichtig kann das Organisatorische gar nicht sein.“

Und doch muss man vom Zuhören manchmal rasch ins Tun kommen, vor allem wenn ein blutender Finger versorgt werden muss oder wenn die ausbrechende Übelkeit gerade noch mit einer Schüssel aufgefangen werden kann. Gerade wenn Kinder krank werden, sie Sorgen oder Kummer plagt, sind tröstende Worte, Zuspruch oder ein waches Auge, zumindest bis die jungen Menschen von ihren Eltern abgeholt werden, gefragt.

Natürlich gilt es in anderen Situationen genauso, Grenzen aufzuzeigen und gegenzusteuern. Das Team des Direktionsbüros einer Schule ist selbstverständlich viel mit administrativen Tätigkeiten beschäftigt, deren ordnungsgemäße Erledigung einen geregelten und organisierten Schulalltag sichert. So müssen Stundenpläne und Supplierungen organisiert, die Fächer für die Lehrer verteilt und gestaltet und die Matura eingeteilt werden. Es gehören aber auch Klassenzimmer vergeben, Abrechnungen abgewickelt, Formulare verteilt, Schulbestätigungen geschrieben und Zeugnisse gedruckt – all das passiert im Sekretariat des Stiftsgymnasiums Melk.

Als Schulleiter absolviert Eichhorn viele Termine, die vereinbart gehören. So unterschiedlich und herausfordernd die einzelnen Aufgaben in den jeweiligen Bereichen auch sind, eines steht für das Team fest: „Es ist eine Bereicherung, junge Menschen beim Reifen und Menschwerden unterstützen zu können. Wir sind begleitend und für alle Schulpartner auf sehr unterschiedlichen Wegen und in vielfältiger Weise da!“

