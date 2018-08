Wenn zu Mittag ein Bestell-Bon nach dem anderen in die Küche des Cafés Madar am Melker Rathausplatz schießt, kommt Biserka Baeva, genannt „Bisi“, erst richtig in Fahrt. „Schnitzel, Schweinsbraten, Marillenknödel – ich koche mittlerweile besser österreichisch als bulgarisch!“, lacht sie auf.

Seit vielen Jahren lebt die 46-jährige Bulgarin im Bezirk und arbeitet als Köchin im Café Madar in Melk.

Dass sie sich jetzt so locker durch die österreichische Küche manövriert, kommt aber nicht von ungefähr. Als sie mit 21 Jahren nach Österreich kam, begann ihre Karriere in der Gastronomie nämlich nicht bei Topf und Herd, sondern an der Spüle.

Eigentlich studierte Baeva Sportwissenschaft in Weliko Tarnowo, der alten Hauptstadt Bulgariens. Sie träumte von einer Karriere als Profi-Basketball-Spielerin. Aber dann verschlug es ihren Vater beruflich nach Melk: „Er war so begeistert von Österreich und wollte, dass ich mir das Land ansehe. Ich war neugierig und plante einen dreitägigen Aufenthalt“, erzählt sie.

Aus den drei Tagen wurden allerdings acht Monate. Baeva flog zurück nach Bulgarien, schmiss das Studium und bezog eine Wohnung in Melk. Wäre da nur nicht die Sprache gewesen. Baeva lernte Deutsch während der Arbeit – Schritt für Schritt, Vokabel um Vokabel. „Meine erste Bestellung war eine gebackene Scholle. Wenn ich die Worte nicht verstand, schrieb ich mir zur Sicherheit Eselsbrücken auf jeden Bon“, erinnert sich die Köchin.

Acht Monate ist Baeva in Melk, von März bis Oktober. Das restliche Jahr verbringt sie mit ihrer Familie in Bulgarien. „Es ist natürlich hart, wenn Mann und Kind so weit entfernt sind. Doch durch meine Saisonarbeit können wir uns viel mehr leisten“, meint sie. Und in Melk fühlt sich die 46-Jährige ohnehin sehr wohl: „Die Madars standen immer hinter mir, ich habe viel von ihnen – besonders von Christine Madar – gelernt. Melk ist mein zweites Zuhause.“