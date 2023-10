Melks Stifts-Direktion - wo alle Fäden zusammenlaufen

Die jüngste Mitarbeiterin des Teams der Zentraldirektion, Lisa Funiak, gibt freundlich Einblick: „Bei uns ist immer etwas los. Wir sind Anlaufstelle für alle möglichen Fragen, weil die Menschen wissen, dass meine Kollegin Birgit (fast) alles weiß und ihnen hier von Herzen gern weitergeholfen wird. So manche(r) kommt auch, um sich das eine oder andere von der Seele zu reden und freut sich über ein offenes Ohr. Mir macht der vielfältige und bunte Aufgabenbereich Spaß und es ist wunderbar, mit so vielen Menschen in Kontakt zu sein – kein Tag gleicht dem anderen!“

Abt Georg Wilfinger bezeichnet die Direktion, wo sich auch sein Büro befindet, gerne als „Zentrale des Hauses“. Die Abteilung ist untrennbar mit Birgit Kühnl verbunden, die seit 1991 im Stift Melk beschäftigt ist. Sie ist unglaublich vielseitig und hält die vielen Fäden – immer mit einer Prise Humor – fest in der Hand. „Sachlich lässt sich für mich die Zentraldirektion am besten mit den Worten Kommunikation und Koordination beschreiben“, erklärt Birgit Kühnl und sagt vertiefend, „dass das Besondere dabei die persönliche Ebene und das Herzblut sei, das hier von uns gelebt wird!“ Es gehe um gegenseitiges Vertrauen, sie kennen alle im Haus, sie vermitteln, hören zu und versuchen, jedes noch so kleine oder große Problem zu lösen.

Abt Georg Wilfinger und Birgit Kühnl sind ein eingespieltes Team, das mit Freude, langjähriger Erfahrung und mit viel Know-how für die Menschen arbeitet. Seit April des heurigen Jahres werden sie von Lisa Funiak unterstützt, da auch durch die Restaurierung der Stiftsbibliothek die Aufgaben immer weiter wachsen. Die Damen koordinieren die Termine und bearbeiten sämtliche Anfragen für Abt Georg, sie sind für seine gesamte Verwaltung als auch für die der Wirtschaftsdirektion verantwortlich. Der Arbeitsbereich umfasst dazu sämtliche Angelegenheiten zur Pachtverwaltung, zum Verein Auro-Danubia, bei dem das Stift Melk die Schirmherrschaft für ein Sozialprojekt für Waisenkinder in Rumänien hat, ebenso wie für den Förderverein der Bibliotheksrestaurierung, EX LITTERIS IMMORTLITAS.

Von der Zentraldirektion werden Aussendungen verschickt, Informationen kommuniziert, Abrechnungen erstellt, Adressen verwaltet. Auch die Administration der Publikation „Melker Mitteilungen“ passiert in der Zentraldirektion – selbstverständlich kann das zweimal jährlich erscheinende Buch dort auch gerne bestellt werden. Eng ist auch die Zusammenarbeit mit dem Stiftsbaumeister – Firmen müssen für das laufende, große Restaurierungsprojekt beauftragt werden, die Protokollleitung liegt ebenfalls in den Händen der beiden.

Schließlich wollen noch die Veranstaltungen für die Mitarbeiter*innen im Stift organisiert werden, auch dafür zeichnen die zwei Frauen verantwortlich: So finden u.a. jährlich ein großes Erntedankfest, die Bittprozession, ein Betriebsausflug und weitere Festlichkeiten statt.