Miteinander im Pfarrverband

Was anderswo mit Skepsis betrachtet wird, wird in Melk, Zelking und Matzleinsdorf mit Freude gelebt. Aus den vormals eigenständigen Pfarren gründete man am 1. Oktober 2017 den Pfarrverband Melk-St. Koloman. Pater Lukas Roitner ist überzeugt: „Das ist ein Weg, der in die Zukunft führt. Uns ist es gelungen, Synergien herauszuarbeiten und wir haben ein gutes Miteinander geschaffen.“

Ihm ist wichtig festzuhalten, dass das „Wir“ im Vordergrund steht, es vor allem die Menschen sind, die sich engagieren, tatkräftig mitwirken und so die Zukunft gestalten. Als Pfarrer sei er nur ein Baustein, ohne die Menschen könnte er nicht so wirken, betont er mit Nachdruck und ergänzt: „Besonders ist, dass das Stift Melk zum Pfarrverband gehört. Abt Georg gibt uns einen großen Rückhalt, er stärkt uns in unserem Tun.“

Wann immer es um pastorale Anliegen und Aufgaben im Pfarrverband Melk – St. Koloman geht, ist Karin Funiak involviert. Seit 18 Jahren ist sie als Pastoralassistentin tätig. In dieser Zeit hat sie gemeinsam mit Pater Lukas Visionen erarbeitet, zahlreiche Ideen und Projekte umgesetzt – und natürlich viele Höhen und Tiefen bewältigt. Besonders die Gestaltung der Liturgie im Jahreskreis, die Kinderliturgie oder die Vorbereitung zu den Sakramenten liegen ihr am Herzen.

Sie ist aber auch Pilgerbegleiterin und Ansprechpartnerin für Menschen, die sich gerne ehrenamtlich engagieren. „Es ist mir wichtig, auf die Zeichen der Zeit zu schauen und die gesellschaftlichen und kirchlichen Veränderungen wahr zu nehmen“, sagt Karin Funiak.

Zum Pastoralteam gehören noch Sabine Strelecky (Pfarrverbandssekretärin), Lisa Funiak (Presse- und Öffentlichkeitsarbeit), Diakon August Brückler und Priester Abbe Felix Ouedraogo. Insgesamt 41 Personen, die den Pfarrgemeinderat bilden und die sich für den Pfarrverband einsetzen, Mesner und Reinigungskräfte, sind dabei.